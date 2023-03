Jari Saario lähti matkaan tammikuussa Kanarialta.

Espoolainen Jari Saario, 51, on ylittänyt Atlantin soutamalla. Hän on rantautunut Karibianmerellä sijaitsevalle Antigualle.

Ensimmäinen kuva Saariosta maissa julkaistiin Saarion Instagram-tilillä tiistaina puoliltapäivin Suomen aikaa.

Kaikkiaan hurjaan yli 5 000 kilometrin matkaan kului aikaa yli kaksi kuukautta. Palomies Saarion urakka alkoi 23. tammikuuta, lähtöpaikkana oli Gran Canaria.

"Unelma menomatkasta on totta. Ensimmäinen maista välitetty kuva”, lukee saatteena otoksessa, jossa Saariota koristaa muhkea parta.

"Jallulla on jalat maassa. Hänen valmentajansa on hetki sitten vahvistanut soutajan päässeen turvallisesti Antigualle. Jallu on kuitenkin todella väsynyt ja valmentajalta saadun tiedon mukaan mennyt suoraan rannasta hotellille nukkumaan”, toisessa päivityksessä luki.

Kaikkiaan matkakilometrejä kertyi noin 5 350. Saario kertoi Sanomalle maanantaina, että kova vastatuuli vaikeutti loppuvaiheessa matkantekoa, eikä hän ollut oikein pystynyt nukkumaankaan.

Saarion tavoitteena on soutaa kesäkuussa New Yorkista takaisin Eurooppaan Lontooseen. Hänestä tulisi ensimmäinen Atlantin yli edes takaisin soutanut ihminen.

Saario juhli sunnuntaina 51-vuotispäiväänsä.