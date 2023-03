Yksi on varmaa HIFK:n välieräsarjassa Tampereen Tapparaa vastaan. HIFK:n kannattajakatsomossa kannatushuudot raikuvat Kati Puhakan johdolla.

”Vastaan metelistä hallissa eli käynnistän chantit [kannatushuudot], joihin porukka lähtee mukaan.”

Puhakan mukaan hän joutui sattumalta huutosakin vetäjäksi, ”capoksi”.

”Kerran rupesin huutamaan ja sen jälkeen muut alkoivat odottaa, että mä aloitan. Minulla ei ole tähän hommaan erityistä paloa, mutta mielestäni otteluissa pitää olla ääntä ja meteliä, joten jonkun tämä on tehtävä”, Puhakka sanoo.

Onko hallissa ääntä riittävästi?

”Välillä saisi olla enemmänkin. Kannatusta pitäisi olla kokoajan, jotta se sytyttäisi joukkuetta.”

Puhakka on ollut viime keväästä lähtien myös HIFK fan clubin puheenjohtaja. HIFK fan club on kaikkien HIFK:n urheilulajien kannatusyhdistys, mutta pääpaino on vahvasti jääkiekossa.

HIFK:n kannatusyhdistys saattaa poiketa monen muun liigajoukkueen kannatusyhdistyksestä ainakin siinä, että yhdistyksen hallituksen viidestä jäsenestä kolme on naisia. Eikö jääkiekko olekaan äijälaji?

”Kun katsoo hallillakin katsojarakennetta, siellä on aika paljon naisia”, Puhakka toteaa.

Puhakka on ollut kannattajayhdistyksen toiminnassa mukana reilut kymmenen vuotta, mutta HIFK:n kausikortti hänellä on ollut jo noin 25 vuotta.

Kausikorttipaikka on nimetty näin.

HIFK:n kannattaminen on peräisin jo lapsuudesta, vaikka Kampissa lapsuutensa viettäneellä Puhakalla ei perhetaustassa olekaan HIFK-kannattajia.

”Muistan HIFK–Jokerit-tyyppisiä taisteluita päiväkodin hiekkalaatikolla, kun oli 5-vuotias, mutta hallilla kävin ensimmäistä kertaa 16-vuotiaana. Nykyisin melkein asun täällä”, sanoo Puhakka, sillä haastattelukin tehdään Helsingin jäähallilla, Nordiksella.

Vaikka Puhakan kannattaminen on suuntautunut erityisesti jääkiekkoon, hänen oma pelaajauransa oli vahvasti jalkapallossa. Puhakka pelasi 1990-luvulla SM-sarjassa.

”Voitimme Suomen mestaruuden Malmin palloseurassa vuonna 1994. Se oli seuran ensimmäinen mestaruus”, Puhakka kertoo ja äänessä on edelleen ylpeyttä saavutuksesta.

Pelipaikaltaan hän oli ensisijaisesti hyökkääjä.

”Hyökkääjänä yleensä olin, mutta olen pelannut kaikkia paikkoja maalivahdista lähtien paitsi vasempana pakkina.”

Nykyisin Puhakka pelaa salibandya nelosdivarissa SBS Botniassa.

”Se on höntsäilyä ja kivaa, kun ei ole valmentajaa.”

Puhakka sanoo, että kauden aikana HIFK pyörii mielessä päivittäin, ja ottelut ovat monellakin tapaa tärkeä sosiaalinen tapahtuma.

”Se antaa hetkellisen irtioton arjesta, ja samalla näkee tuttuja. En ole aggressiivinen, mutta katsomossa saa purettua kaikki huonot fiilikset. Välillä tosin pelit aiheuttavat sitä huonoa fiilistä”, Puhakka sanoo ja nauraa.

Puhakka käy myös aktiivisesti vierasotteluissa ja on usein yksi matkanjohtajista. Vieraspeleissä hän on havainnut ilmiön, joka kohdistuu nimenomaan HIFK:n kannattajiin.

”Se on oikeasti huvittavaa, kun kotijoukkue tekee maalin, ensimmäisenä monet kotijoukkueen kannattajista kääntyy katsomaan meitä, eivätkä juhli maalia. Onko kyse Stadi-vihamielisyydestä vai mistä. Se on jännä ilmiö.”

Kati Puhakan toiveet HIFK:n menestymisestä ovat kasvaneet kauden aikana.

Välieräsarjassa vastassa on Tappara. Puhakan luonnehdinta vastustajasta ei ole kovinkaan mairitteleva.

”Tappara ei ole suosikkivastustaja missään muodossa.”

Puhakka ei viittaa tällä siihen, että HIFK:n pudotuspelihistoria ei ole kovinkaan hyvä Tapparaa vastaan.

”Tappara on vain sellainen Mouhijärven Jokerit.”

Tästä päästääkin Jokereihin, joka on tekemässä paluuta kotimaiseen kiekkoiluun. Puhakan vastaus on hyvin samanlainen kuin Tapparaan liittyvä.

”En heitä millään lailla kaipaa enkä innostu missään muodossa.”

Puhakan suhtautuminen muihin joukkueisiin ei suinkaan ole pelkästään kielteinen, sillä esimerkiksi Tampereen Ilves saa hyvinkin myönteisen kommentin.

”Ilvekseen koetaan yhteneväisyyttä.”

Tappara ja Ilves pelaavat paljon kehutussa Nokia-areenassa kotiottelunsa. HIFK:lla on haaveena pelata joskus Helsinki Gardenissa, jonka rakentamisen pohjustamiseksi ei ole vielä lapiollistakaan kaivettu.

Puhakka suhtautuu myönteisesti hankkeeseen, vaikka Helsingin jäähallissa onkin oma viehätyksensä.

”Toivossa eletään. Saataisiin myös kunnon kannattajakatsomo. Tuo kulma [nykyinen fanikatsomoalue] on vähän huono, selkeä päätykatsomo pitäisi olla.”

Entäpä välieräsarja? Puhakka myöntää, että Tappara on suosikki, mutta HIFK:llakin on mahdollisuutensa.

”Kun pelit ovat lähteneet kulkemaan, en epäile etteikö voitaisi voittaa. [Roope] Taponen on joukkueen sydän”, Puhakka kehuu joukkueen nuorta maalivahtia.

Miten välieräsarjassa käy?

”HIFK menee finaaleihin voitoin 4–3.”

HIFK:n ja Tapparan toinen välieräottelu lauantaina kello 17. C More näyttää ottelun.

