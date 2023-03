Urheilupuolue voisi todennäköisesti olla merkittävä vallankäyttäjä suomalaisessa politiikassa, jos sellainen puolue olisi oikeasti olemassa.

Kautta aikojen eduskunnassa on istunut paljon urheilunaisia ja -miehiä sekä entisiä huippu-urheilijoita yli puoluerajojen, mutta huoli liikunnasta ja urheilusta on jäänyt joitain yksittäisiä ehdotuksia lukuun ottamatta taka-alalle.

Suomen olympiakomitean tuoreen analyysin mukaan liikunnan tavoitteet ovat puolueiden vaaliohjelmissa nyt kuitenkin enemmän esillä kuin aiemmissa eduskuntavaaleissa.

Liikkumattomuudesta on puhuttu viime aikoina paljon julkisuudessa. Se on yksi todennäköinen syy sille, miksi puolueet pitävät aihetta esillä.

”Julkinen paine asialle on tärkeä. Kansalaisten toimintakyky on yhteiskunnan rakenteen kivijalka. Fyysinen kunto liittyy päivittäiseen jaksamiseen ja palautumiseen”, sanoo entinen kymmenottelija Petri Keskitalo.

Keskitalo on Suomen olympiakomitean liikkeen ja liikunnallisen elämäntavan yksikön johtaja, jolla on kokemusta myös politiikasta. Vuonna 1996 hän oli sitoutumaton ehdokas Suomen ensimmäisissä EU-vaaleissa.

Suomen olympiakomitea toivoo, että liikunta ja urheilu otetaan vakavasti esille myös seuraavassa hallitusohjelmassa.

Näissä eduskuntavaaleissa ehdokkaiden ja puolueiden liikuntaa ja urheilua koskevat kannanotot ovat Helsingin Sanomien selvityksen mukaan varsin yleisluontoisia.

Aihe ei ole puolueille elintärkeä, vaikka liikunnan ja urheilun myönteiset vaikutukset yhteiskunnalle ovat miljardiluokkaa.

UKK-instituutin laskelmien mukaan liikkumattomuus aiheuttaa vähintään 3,2 miljardin euron ja paikallaanolo noin 1,5 miljardin euron vuosittaiset kustannukset.

Urheiluseuroissa harrastaa ja toimii noin 1,8 miljoonaa suomalaista. Se on kooltaan valtava kansanliike, jonka kuvittelisi nousevan esiin myös eduskuntavaaleissa.

”Jotenkin panemme tässä asiassa päämme pensaaseen. Liikkumattomuus, paikallaan olo, fyysinen kunto ja harrastaminen ovat isoja kokonaisuuksia. Tarvitaan toimenpiteitä ja johtamista valtioneuvosto­tasolta, jotta siinä on tavoitteet ja tuloksellisuus”, Keskitalo sanoo.

Liikkumattomuus ja harrastaminen eivät nousseet teemoiksi yhdessäkään lukuisista puheenjohtaja­tenteistä paitsi Ylen ja olympiakomitean alkuvuodesta puolueiden puheenjohtajille järjestämässä tilaisuudessa.

”Yhteiskunnallinen keskustelu on avain. Teema olisi pitänyt saada syötettyä myös muihin vaalitentteihin”, olympiakomitean yhteiskuntasuhdepäällikkö Kaisa Larjomaa sanoo.

Vaikka liikunta on melko hyvin mukana vaaliohjelmissa, entä sitten? Olennaista on kysyä, kuinka pitkälle ne kantavat, etteivät ne jää pelkäksi kirjaukseksi. Tarvitaan myös konkretiaa.

”Toivottavasti ne kantavat hallitusohjelmaan saakka. Se vaatii vahvan yhteisrintaman ilman vastakkainasettelua”, Keskitalo sanoo.

Yksittäisille ehdokkaille liikunta vaikuttaa tärkeältä. Lähes 400 eduskuntavaali­ehdokasta on allekirjoittanut liikunnan ja urheilun manifestin sekä sitoutunut sen toimenpiteisiin.

Cheerleading on suosittu harraste- ja kilpailulaji.

Erityisesti puolueet näyttävät olevan huolissaan kuntien, seurojen ja hyvinvointi­alueiden roolista sekä arkiliikunnan mahdollisuuksista.

Kuusi puoluetta (kesk, kok, kd, vas, vihr, rkp) haluaa edistää nimenomaan arkiliikuntaa kuten kävelyä, pyöräilyä tai luontoliikuntaa.

Lähes kaikkien eduskuntapuolueiden vaaliohjelmissa on nostettu esille tavoite harrastamisen Suomen mallin vakiinnuttamisesta ja laajentamisesta. Sdp haluaa laajentaa mallia kaikkiin kuntiin ja kouluihin sekä toiselle asteelle.

Nyt harrastamisen Suomen malli tarjoaa 1.–9. luokkalaisille maksuttoman harrastustunnin ennen tai jälkeen kouluajan.

Malli ei kuitenkaan yksin ratkaise nuorten harrastamista. Ei varsinkaan silloin, kun nuori haluaa harrastaa lajiaan useamman kerran viikossa.

Harrastamisen Suomen mallilla ei ole tarkoitus ratkaista liikkumattomuuden ongelmaa, vaan lisätä lasten ja nuorten hyvinvointia. Se ei siis ole vain liikunnan lisäämistä.

Monilla puolueilla on omat liikuntaan tai kouluun liittyvät linjauksensa, joissa on näitä asioita on käsitelty laajemmin ja tarkemmin kuin eduskunta­vaaliohjelmissa.

Keskusta nostaa vaaliohjelmassa yhdyskuntakehitystä ohjaaviksi tavoitteiksi terveyden, hyvinvoinnin ja lähiluonnon sekä laajentaisi liikuntasetelien käytön mahdollisuutta kalastuksesta, metsästyksestä ja luontoharrastuksista aiheutuviin kustannuksiin.

Kristillisdemokraattien tavoitteena on kehittää koko maahan laajennettavia kulttuurilähete- ja liikuntareseptimalleja. Puolue ehdottaisi myös selvityksen tekemistä lahjoitusvähennysten ja verokannustimien käyttämisestä liikunnan ja kulttuurin edistämiseen ja tukemiseen.

Sdp:n tavoitteena on lisätä liikettä kaikissa ihmisryhmissä hyvinvoinnin ja terveyden lisäämiseksi.

Kokoomus haluaa vähentää liikkumattomuutta suunnittelemalla kaupunkiympäristön esteettömäksi ja palvelut saavutettaviksi. Puolue myös pyrkii panostamaan terveyden ja hyvinvoinnin ongelmien ennaltaehkäisyyn.

Rkp korostaa, että koulupihojen ja -rakennusten on oltava käytössä myös kouluaikojen ulkopuolella.

Yksi konkreettinen terveyttä ja mahdollisesti liikuntaakin edistävä toimi olisi Liike Nytin esitys koko ikäluokan yleisistä kutsunnoista ja terveystarkastuksista.

Liikunnan edistämiseen on esityksessä mahdollisuus, mutta se ei tapahdu automaattisesti. Riippuu käsitelläänkö terveystarkastuksien yhteydessä liikunta­tottumuksia, tehdäänkö mittauksia tai annetaanko liikuntaneuvontaa, mikä voisi olla hieno juttu.

Katujengien sijaan puolue tarjoaa jalkapallojengejä.

Perussuomalaisilla ei ole vaaliohjelmaa lainkaan, mutta he haluavat Pelasta suomalainen koulu -ohjelmassaan lisää liikkumista lapsille: välitunneilla juttelua ja liikettä, ei laitteita [kännyköitä].

”Kiteytettynä se tarkoittaa siis Liikkuvaa koulua, joka on äkkiä kadonnut agendalta. Vain demareilla on täsmällinen kirjaus Liikkuvat-kokonaisuudesta. Kristillisillä on hyviä kirjauksia koulujen roolista liikuttajana”, Larjomaa sanoo.

Liikkuvat-kokonaisuus on valtakunnallinen liikunnan edistämisohjelma.

PUOLUEISTA vain kokoomuksella, sdp:llä, kristillisillä ja vasemmistoliitolla on maininta huippu-urheilusta. Tämä taas voi johtua siitä, ettei yksikään vaalikone tuo asiaa esille.

Kristillisdemokraatit haluavat ”kannustaa arkiliikuntaa ja hiomaan urheilusuorituksiaan kansainväliselle huipputasolle asti”. Puolueen puheenjohtaja Sari Essayah on entinen huippukävelijä.

Kuitenkin noin 70 prosenttia suomalaista on sitä mieltä, että huippu-urheilu on tärkeää. Tämä käy ilmi Suomen olympiakomitean vuonna 2018 teettämässä tutkimuksessa.

”Toivoisimme, että kaikilla puolueilla olisi näkökulmia huippu-urheilun edistämiseen. Suomalaiset ovat urheilumyönteistä kansaa. Tuki seuratoiminnalle, liikunnallisen elämäntavan edistäminen ja liikunnan rahoituksen kehittäminen toki myös edistävät huippu-urheilua”, olympiakomitea toteaa.

Yksittäisen kansanedustajan vaikutusmahdollisuudet ovat rajalliset etenkin, kun päätetään liikuntaan ja urheiluun liittyvistä asioista.

”Yksittäiset henkilöt voivat vaikuttaa omalla intohimollaan, mutta yksittäisen muutoksen tekeminen on jo vaikeampaa. Pitää löytää yhteinen sanoitus, että päästään eteenpäin”, Keskitalo sanoo.

