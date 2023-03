Puljujärven suoriutuminen paineen alla ei ole vakuuttanut, kirjoittaa HS:n urheilutoimittaja Jan Vilén.

Ei hyvältä näytä Jesse Puljujärven tilanne. 24-vuotias hyökkääjä siirtyi Edmonton Oilersista Carolina Hurricanesiin uutta alkua ja mahdollisuutta toivoen, mutta suunta on ollut viime otteluissa yhä kauemmas tavoitteista.

Puljujärvi on pelannut Hurricanesissa kahdeksassa ottelussa, mutta kaksi viime ottelua on mennyt katsomon puolella.

Tiistain kierroksella Puljujärvi oli sivussa kokoonpanosta, kun Hurricanes hävisi Tampa Baylle kotijäällään maalein 0–4. Edellisessä ottelussa Boston oli parempi lukemin 4–3.

Puljujärvi sai peliaikaa ensimmäisissä viidessä ottelussaan vajaan 13 minuutin ja hieman alle 18 minuutin välillä.

Kolmessa seuraavassa peliaika putosi alle 12 minuutin, ja toistaiseksi viimeisessä esiintymisessä jääaikaa tuli enää 7.57, kun Toronto kaatui 5–3.

Pistetili on edelleen avaamatta, ja plusmiinustilasto näyttää lukemaa –3. Laukauksien puutteesta Puljujärveä ei voi syyttää, sillä kahdeksassa ottelussa maalintekoyrityksiä on yhteensä 19.

Kausi on ollut todella vaikea, sillä 66 ottelussa pisteitä on koossa vain 5+9. 28 ottelun avauskauden (1+7) jälkeen vain kolmas kausi on tuottanut vähemmän pisteitä. Kaudella 2018–19 pisteitä kertyi 46 ottelussa 4+5.

Viime kausi oli Puljujärven toistaiseksi paras, kun tehoja kertyi 14+22 ja plusmiinustilastokin oli 22 maalia plussalla. Odotukset tälle kaudella olivat selvästi kovemmat kuin toteutuma.

Vaikea kausi on syönyt itseluottamuksen, eikä sitä lisää pelien katsominen popcornkulho sylissä. Päinvastoin, paineet onnistua kasvavat entisestään.

Toistaiseksi Puljujärvi ei ole osoittanut merkkejä paineen alla parantamisesta, ja tämän kauden osalta hänellä alkaa olla viimeiset hetket käsillä.

Puljujärvi hankittiin hyökkäyspään piristysruiskeeksi, mutta toistaiseksi vaikutus on ollut lumelääkkeen tasolla.

Kärkiketjuihin tekemään tulosta ei Puljujärvestä tällä hetkellä näytä olevan, mutta alempiin ketjuihin hän pystyy halutessaan tuomaan energiaa.

Toinen asia on, kuinka monta ja millaista näyttöpaikkaa päävalmentaja Rod Brind’Amour enää antaa. Ja miten Puljujärvi paineen alla suoriutuu.

Ensimmäinen mahdollisuus torstain vastaisena yönä Suomen aikaa, kun joukkue kohtaa vieraskentällä Detroitin.