Ruotsin joukkueenjohtajan mielestä Moa Ilarin Salpausselän kisojen jälkeen saamat törkyviestit menivät liian pitkälle.

Ruotsin hiihtomaajoukkue harkitsee rikosilmoituksen tekemistä Maja Dahlqvistin ja Moa Ilarin sosiaalisessa mediassa saamista uhkauksista ja törkyviesteistä, kertoo Aftonbladet.

Ruotsin joukkueenjohtajan Anders Byströmin mukaan mukaan Ruotsin leirissä uhkauksiin suhtaudutaan äärimmäisen vakavasti. Asian vieminen poliisille on harkinnassa.

"Olemme keskustelleet siitä ja pohdimme, miten tekisimme rikosilmoituksen. Tekeekö sen liitto vai yksityishenkilöt”, Byström pyöritteli.

Dalhqvist sivakoi lauantaina sprintticupin kokonaisvoittoon Salpausselällä. 28-vuotias ruotsalainen ei olisi onnistunut tempussa ilman maannaisensa Ilarin suosiollista avustusta.

Dahlqvistin sauva katkesi puolivälierävaiheen viimeisessä mutkassa.

Ilar, 25, kuitenkin hidasteli sen verran, että Dalhqvist pääsi ohi, nousi erän kakkoseksi ja eteni välieriin. Kisan lopputuloksissa Dalhqvist oli lopulta neljäs.

Temppu kuumensi tunteita. Sprintticupin voitosta Dalhqvistin kanssa ennen viimeistä kauden koitosta kisannut Nadine Fähndrich jäi nuolemaan näppejään.

Ruotsalaisnäkövinkkelistä Ilarin hidastelu oli upeaa uhrautumista joukkuekaverin puolesta, joidenkin muiden mielestä härski temppu.

Dahlqvist kertoi kaksikon saamista törkyviesteistä aiemmin tällä viikolla.

”Yksi norjalainen tyyppi on ollut pahin. Ja Moa joutui vastaanottamaan sen. En halua edes sanoa, mitä he kirjoittavat, puhutaan sen tason jutuista – mikä on aivan uskomatonta. On aivan hullua, että ihmiset toimivat näin”, Dahlqvist sanoi Expressenille.

”On yksi asia pystyä ajattelemaan jotain sellaista. Mutta vaatii aika paljon, että päättää kirjoittaa sen ylös, etsiä tavan tavoittaa meidät ja sitten lähettää sen viestin.”

Joukkueenjohtaja Byströmin mukaan törkypalautetta on tullut myös Ruotsin maajoukkueen somekanaviin.

Byström ei halunnut avata viestien tarkempaa sisältöä.

"Trolleja ja negatiivisia kommentteja kirjoittavia ihmisiä on aina, mutta nyt koemme, että tämä on mennyt yli”, Byström sanoi.