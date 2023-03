Manchester City ja Liverpool lähtevät täysin erilaisista asetelmista Valioliigan otteluunsa lauantaina.

Jalkapallon Englannin Valioliigassa on jo usean kauden aikana kevään tärkeimpänä otteluna ollut Manchester Cityn ja Liverpoolin kohtaaminen. Jos mestaruus ei olekaan täysin ratkaistu tuossa ottelussa, vähintäänkin voittaja on saanut etulyöntiaseman. Nyt on toisin.

Kun City ja Liverpool ottavat yhteen lauantain ”lounasajan” ottelussa, panosta ottelusta ei edelleenkään puutu, mutta mestaruutta siinä ei ratkaista.

Manchester City on yhä mukana mestaruustaistossa, mutta sen kamppailun joukkue käy Arsenalin kanssa – siinä suhteessa City on lähes pakkovoiton edessä, sillä nyt eroa kärjessä liitäviin pohjoislontoolaisiin on kahdeksan pistettä. Cityllä on yksi ottelu vähemmän pelattuna.

Liverpoolille ottelu on yhtä lailla pakkovoiton paikka, jos joukkue aikoo ensi kaudella pelata Mestarien liigassa. Joukkue on kuudentena Valioliigassa ja eroa viimeiseen Mestarien liigaan oikeuttavaan paikkaan on seitsemän pistettä.

Neljäntenä oleva Tottenham on kylläkin pelannut kaksi ottelua enemmän kuin Liverpool. Siinä välissä on vielä Newcastle, joka on viisi pistettä Liverpoolin edellä ja ottelumäärä kaksikolla on sama eli 26. Lisäksi Liverpoolin niskaan hengittävät Brighton ja Brentford, jotka ovat tasapisteissä Liverpoolin kanssa. Brightonilla on vielä yksi ottelu vähemmän pelattuna.

Manchester City lähtee otteluun varmuudella ilman Phil Fodenia, mutta suuri kysymysmerkki on myös maalitykki Braut Erling Haaland, joka ei pelannut EM-karsintaotteluita Norjan paidassa. Jos Haaland pelaa, Norjassa asiaa ei katsota kovin hyvällä – ilman hyökkääjätähteään Norja hävisi Espanjalle ja vielä kompuroi tasapelin Georgian kanssa.

Manchester Evening News on jostain syystä keksinyt, että Liverpool on täydellinen vastustaja Manchester Citylle, jos kumpikaan kaksikosta ei pelaa.

”Haalandin saaminen takaisin auttaisi, mutta Liverpoolin ollessa vastustajana Etihadilla Cityllä on kaikki motivaatio taistella”, lehti kirjoittaa ja muistuttaa, että lokakuussa Liverpool voitti kotiottelunsa 1–0.

Manchester Evening News myös huomauttaa, että Liverpool-ottelusta Cityllä alkaa melkoinen otteluputki. Joukkue pelaa huhtikuun aikana kahdeksan ottelua, joista peräti neljä on niin sanottuja isoja otteluita: Mestarien liigan puolivälieräottelut Bayern Müncheniä vastaan, Englannin cupin välierässä Sheffield United ja Valioliigan kärkiottelu Arsenalia vastaan.

Entäpä Liverpool? Liverpoolin entinen pelaaja John Aldridge kirjoittaa kolumnissaan Liverpool Echossa, että tämän kauden Liverpoolia on vaikea etukäteen ennustaa.

”Tärkein asia on se, että emme tiedä, millaisen Liverpoolin näemme lauantaina ja Jürgen [Klopp, joukkueen manageri] luultavasti ei myöskään tiedä”, Aldridge toteaa.

Aldridge korostaa, että Liverpoolin kauden kaikki loput ottelut ovat ”cupfinaaleja” kamppailussa paikasta ensi kauden Mestarien liigaan.

”Liverpoolin pelaajilta kysyisin ennen ottelua kuinka paljon haluatte pelata Bernabeulla [Real Madridin kotistadion] ensi kaudella? Heidän pitäisi katsoa peiliin ja kysyä itseltään kokemuksella, joka heillä on tuolta stadionilta tässä kuussa [Real Madrid pudotti Liverpoolin jatkosta neljännesvälierissä]. Haluatteko sittenkin pelata Eurooppa-liigassa tai Euroopan konferenssiliigassa?”

Englannin Valioliigan ottelu Manchester City–Liverpool lauantaina kello 14.30. Viaplay ja V Sport näyttävät.