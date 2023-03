The Guardian: Oligarkki Roman Abramovitš rahoitti hollantilais­seuraa Chelsean omistajana

Vitessen omistaja väitti vuonna 2014, että Chelsea kielsi Vitesseltä mestaruuden voittamisen. Myöhemmin hän perui lausuntonsa.

Venäläisoligarkki Roman Abramovitš rahoitti salaa hollantilaista Vitesseä samaan aikaan kuin omisti Chelsean. Asiasta kertovat brittilehti Guardian ja brittäiläinen tutkivaan journalismiin keskittynyt The Bureau of Investigate Journalism.

Guardianin mukaan Abramovitš pumppasi hollantilaisseuraan rahaa ainakin 117 miljoonaa euroa. Yhteistyön oletetaan alkaneen vuonna 2010, kun Abramovitšin ystävä, entinen georgialainen jalkapalloilija Merab Jordania osti seuran. Vuonna 2013 seura siirtyi Abramovitšin liikekumppanille Aleksandr Tšigirinskille, ja yhteistyö jatkui.

Kun Tšigirinski tuli seuraan, hänen myönnettiin olleen seuraa rahoittamassa vuodesta 2010 alkaen. Hän jätti seuran vuonna 2018.

Lähtönsä jälkeen vuonna 2014 Jordanian tulkittiin väittäneen, että seura jätti Chelsean toiveiden vuoksi vahvistukset hankkimatta, vaikka se olisi kamppaillut Hollannin mestaruudesta ja Mestarien liigan paikasta. Hän sanoi myös valmentajan jättäneen paikkansa edellisenä kesänä, koska hän ei olisi saanut taistella mestaruudesta joukkueen kanssa.

Jordania perui lausuntonsa myöhemmin, ja on väittänyt, että kommentit eivät pitäneet paikkaansa.

Euroopan jalkapalloliiton sääntöjen mukaan saman omistajan seurat eivät voi pelata samassa eurokilpailussa. Kun Vitesse ei kyennyt taistelemaan europaikasta, seurat välttivät tarkemmat kyselyt rahoituksesta.

Hollannin jalkapalloliitto on tutkinut väitteitä yhteistyöstä kahdesti, mutta ilman tulosta. Nyt julkisuuteen tulleet tiedot ovat asiakirjoista, jotka The Guardian on saanut haltuunsa kyproslaisesta veroparatiisiyhtiö Merit Servuksesta.

Abramovitšin rahoitusta kierrätettiin julkaistujen tietojen mukaan hänen, Tšigirinskin ja Jordanian veroparatiisiyhtiöiden kautta kuviolla, joka toistui samankaltaisena useampaan kertaan.

Rahoituksen lisäksi Chelsea on vuosien varrella lainannut Vitesselle useita pelaajia, jotka eivät olleet vielä kypsiä pelaamaan Valioliigassa. Esimerkiksi Englannin maajoukkuepelaaja Mason Mount ja serbialainen Nemanja Matić ovat pelanneet Vitessen riveissä lainapestillä.

The Guardian tavoitti Jordanian, joka sanoi ystäviensä lainanneen hänelle rahaa Vitesseä varten tarpeen vaatiessa. Hänen mukaansa rahaa lainattiin hänelle henkilökohtaisesti, ei suoraan Vitesselle.

The Guardian ei tavoittanut Tšigirinskiä ja Abramovitšia kommentoimaan asiaa.