Imperatorin hautajaiset jäivät pitämättä. Elämäniloa pursuava ori on nykyään lelujen suurkuluttaja.

Pienestä on henki välillä kiinni. Tämän on nähnyt aitiopaikalta muun muassa MM-kultaleijona Tero Lehterä.

Jääkiekkomiehen huippuhevosella Imperatorilla tuntui viime toukokuussa olevan vain taivas rajana, kun se viiletti Kuopio Stakesissa mykistävän ylivoimaiseen voittoon.

Puoli vuotta myöhemmin hevonen hipoi taivasta aivan muissa, paljon surullisemmissa tunnelmissa.

Se oli päätetty lopettaa vakavan loukkaantumisen seurauksena.

Lehterä odotti Emma Väreen tallilla tilaamaansa eläinlääkäriä. Hyvästit, lopetuspiikki, ja niiden jälkeen Imperatorin matka hevosenkelien luo olisi alkanut.

Kävikö suojelusenkeli maan päällä hyppäämässä hevosen selässä tai ei, joka tapauksessa kohtalo käänsi asioiden kulun täysin.

Eläinlääkäriä ei näkynyt eikä kuulunut. Hän oli joutunut kiireellisempiin töihin.

Ilman eläinlääkärin aikataulumuutosta Imperatorista olisi muisto vain.

Nyt hevonen pelehtii tarhassa kumipallon kanssa täynnä riemua ja elämäniloa. Ja saa omistajaltaan välillä porkkanoita popsittavakseen.

”Imperator piti lopettaa joulukuun 4. päivänä. Eläinlääkäri ei päässyt silloin kuitenkaan paikalle”, Lehterä sanoo.

”Katsoin samana päivänä, kuinka jalallaan konkannut hevonen oli iloinen ja nautti elostaan. Päätin, että annetaan sen vielä elää.”

Jos on omistaja jääkiekkomiehiä, hänen hevosensa on enemmän pallotaituri. Se rakastaa kumipallojen pompottelua ja retuuttamista.

"Imperator on tuhonnut varmaan kohta kymmenen palloa. Olen sanonut Emmalle, että ostaa palloja varastoon, koska niitä näyttää kuluvan melkoista tahtia.”

Leikkien lomassa 5-vuotias oripoika myös lenkkeilee. Se on päässyt pitkän tauon jälkeen takaisin valmennukseen.

Lehterä toivoo, että Imperator nähtäisiin numerolappu kyljessä kaviourilla jo kesällä. Pilvilinnoja hän ei voi kuitenkaan piirrellä synkistä lähtökohdista.

”Pitää olla realisti. Hevosen jalasta murtui kavioluu niin pahasti viime kesänä, että olin eläinlääkäriä kuunneltuani 99,99-prosenttisesti varma, ettei siitä olisi enää eläjäksi saati kilpahevoseksi”, Lehterä kertoo.

"Nyt se on joka tapauksessa normaalissa treenissä Emman käsissä. Toipuminen on edistynyt, ja sillä on ajettu jo 1.40–1.45-vauhtisia vetoja. Pitää vain toivoa, että sen jalka kestää kaiken.”

Imperatorin entinen valmentaja Hannu-Pekka Korpi ja Lehterä kommentoivat Imperatorin loukkaantumista IS Raveille viime kesänä.

Imperator on päässyt normaaliin valmennukseen.

Korpi kertoi toukokuun lopussa, että ori oli Tampereen hevosklinikalla valmistautumassa Jukka Houtun leikkaukseen. Hän ei osannut sanoa suojattinsa kohtalosta mitään varmaa ennen operaatiota.

”Kaikki on kiinni siitä, kuinka leikkaus onnistuu. Jos ruuvit saadaan kunnolla kiinni pieneen luupalaseen, Imperator voi toipua vielä kilpahevoseksi. Mikäli tämä ei onnistu, vaarana on, että se pitää lopettaa”, Korpi harmitteli tuolloin.

Omistaja kertoi alkusyksynä, ettei Imperatorin toipuminen leikkauksesta ollut edistynyt toivotusti. Se oli kuntoutuksessa Mari Kolkkisen tallissa Lempäälässä.

”Houtun lausunto vähän aikaa sitten ei ollut kyllä kovin toivoa antava. Sanotaan näin, että jos toivoni Imperatorin paluusta kilparadoille oli välillä prosentin luokkaa, nyt se on kolme prosenttia. Ison ihmeen se vaatii”, Lehterä sanoi.

Hän mainitsi, että oli asennoitunut satsaamaan 10 000 euroa, jotta näkisi, tulisiko Imperatorista vielä kilpahevosta.

"Jos se ei parane, voin nukkua yöni rauhassa ja ajatella, että olen tehnyt kaiken mahdollisen sen eteen. Hoitaja ja eläinlääkäri ovat tehneet koko ajan loistavaa duunia Imperatorin kanssa”, Lehterä sanoi syyskuussa.

Lehterä siirsi Imperatorin loppuvuonna Väreen talliin odottamaan lopetusta, kun kaikki toivo oli jo lopussa kuntoutusyritysten jälkeen.

"Halusin, että se kuolee samassa paikassa, missä syntyikin”, Lehterä perustelee.

Hautajaisia ei ole pidetty.

Sitä vastoin nyt Vihdissä odotetaan, että palaako superlahjakas hevonen jallittelemaan kilpatovereitaan raviradoille.

Elämänhaluisen Imperatorin ympärille on kehkeytynyt dekkarimainen tarina. Aika näyttää, kuinka monta sivua siihen pitää vielä kirjoittaa.

"Toivottavasti hevosen tarina jatkuu ja saa onnellisen lopunkin. Se on ollut jo niin monen ihmisen projekti”, Lehterä huokaisee.