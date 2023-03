Venäläiset šakkitähdet vaihtavat nyt kansallisuutta – ”šakki­kuningatar” on yksi lähtijöistä

Uusi muuttoaalto alkoi, kun Venäjän šakkiliitto siirtyi Aasian liiton alaisuuteen. Yksi lähtijöistä on naisten maailmanlistan seitsemäs Aleksandra Kostenjuk.

Kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan viime vuoden helmikuussa, useat venäläiset šakinpelaajat jättivät palaamatta Venäjälle eivätkä he enää halunneet pelata Venäjän edustajina.

Nyt on alkanut uusi muuttoaalto Venäjältä. Syynä on se, että Venäjän šakkiliitto ilmoitti helmikuussa siirtyvänsä Euroopasta Aasian liiton alaisuuteen.

Kansainvälinen šakkiliitto (Fide) hyväksyi siirron, mutta samalla Fide avasi venäläisille pelaajille mahdollisuuden siirtyä pelaamaan toisen Euroopan maan alaisuudessa.

Euroopan šakkiliitto ei kerro, kuinka moni pelaaja on tehnyt siirron toiseen maahan, mutta Norjan yleisradioyhtiö NRK selvitti, että ainakin viisi huippupelaajaa on näin tehnyt pelkästään maaliskuun aikana.

He ovat Aleksandra Kostenjuk (Sveitsi), Jevgeni Aleksejev (Israel), Oleg Barantsev (Englanti), Aleksandr Predke (Serbia) ja Viašeslav Tilitsjejev (Serbia).

Erityisesti Kostenjukin, 38, lähtö on iso asia Venäjällä, sillä hän on entinen šakin naisten maailmanmestari ja suorastaan Venäjän šakkikuningatar.

Naisten maailmanlistalla Kostenjuk on tällä hetkellä seitsemäntenä.

Kostenjuk edustaa nyt Sveitsiä, mutta hän asuu perheineen Etelä-Ranskassa. Hän kertoo chess.comille, että hän ei koskaan odottanut vaihtavansa edustamaansa maata.

”En uskonut tämän tapahtuvan näin, joten tietysti olen surullinen”, Kostenjuk sanoo.

”Minun täytyi toimia jollain tavalla – lähettää signaali, että en hyväksy sitä, mitä on tapahtumassa.”

Venäjän tilanteesta ja hyökkäyssodasta Kostenjuk toteaa, että kyse on painajaisesta.

”Olemme todistamassa traagista tilannetta.”

Lisäksi hän arvostelee Venäjällä voimaan tulleita lakeja, jotka kieltävät kaiken protestoinnin.

Viime huhtikuussa 44 venäläistä šakinpelaajaa allekirjoitti kirjeen, joka osoitettiin Venäjän presidentille Vladimir Putinille ja jossa vaadittiin sodan lopettamista.

NRK:n mukaan kritiikki on sittemmin laantunut. Šakki- ja Venäjä-asiantuntija Atle Grønn toteaa, että hyvänä (tai huonona) esimerkkinä käy huippupelaaja Jan Nepomnjaštši.

”Viime keväänä oli huhuja, että ’Nepo’ harkitsisi maan vaihtoa. Sen sijaan hän valitsi sponsoreikseen Putinin oligarkkeja – samoja, jotka sponsoroivat sotaa. Tämä on pettymys kaikille šakkia seuraaville”, Grønn toteaa NRK:lle.

Grønnin mukaan Venäjälle on tärkeää pitää kiinni huippupelaajistaan.

Yksi näkyvimmistä, Sergej Karjakin, on järjestämässä myös turnauksen Venäjän valtaamalla alueella Ukrainassa ja on myös järjestänyt turnauksen venäläisen palkkasotilasryhmä Wagnerin päämajassa Venäjällä. Karjakin on itse syntynyt Ukrainassa.