Korona-aika lisäsi sosiaaliseen mediaan ja kiusaamiseen liittyviä yhteydenottoja Ratsastajainliittoon. 15-vuotiaasta poniratsastajasta Veera Kangasjärvestä julkaistiin vihavideoita, kunnes nettipoliisi puuttui asiaan.

Kun ensimmäinen vihavideo ilmestyi TikTokiin maaliskuun alussa, 15-vuotiasta Veera Kangasjärveä lähinnä nauratti.

Tuntematon käyttäjä oli ottanut näyttötallennuksen Kangasjärven oman TikTok-tilin ratsastusvideosta. Videossa oli ilkeitä kommentteja Kangasjärven ratsastuksesta. Hän kertoi asiasta heti äidilleen Sari Kangasjärvelle. Yhdessä he päättivät jättää videon huomioimatta.

Videoita tuli kuitenkin lisää, ja TikTokin algoritmi näytti niitä yhä useammalle. Vihavideot keräsivät kymmeniätuhansia näyttökertoja.

”Tilanne alkoi harmittaa. Aloin ajatella, olenko oikeasti niin huono ratsastaja”, Veera Kangasjärvi muistelee.

Hän pyysi äitinsä kanssa tuttuja ilmiantamaan tilin, mutta vihatilejä tuli lisää, kun edelliset sulkeutuivat.

Sosiaaliseen mediaan ja kiusaamiseen liittyvien yhteydenottojen määrä on lisääntynyt Ratsastajainliitossa viime vuosina merkittävästi. Ratsastajainliiton tallitoiminnan kehittäjän Minna Peltosen tuntuma on, että korona-aika lisäsi ongelmia.

”Yhteiskunnan muutokset näkyvät ratsastuksessa. Kun lasten ja nuorten elämä siirtyi digitaaliseksi pariksi vuodeksi, se heijastui myös ratsastukseen ja someen.”

Erityisesti ratsastuskoulut kysyvät liitosta neuvoja, kuinka toimia sosiaalisen median kanssa. Ne kaipaavat ohjeita esimerkiksi talleilla kuvaamiseen ja somekiusaamiseen.

” ”Nettipoliisi sanoi, ettei kyse ollut minusta. Kiusaaja oli todennäköisesti vain kateellinen.”

Veera Kangasjärvi ja Kalle-poni harjoittelivat kouluratsastusta Korpilahdella Jyväskylässä.

Veera Kangasjärvi on harrastanut ratsastusta kaksoissiskonsa Pepin kanssa pienestä pitäen. Omia hevosia on neljä, joista kaksi ponia on tyttöjen kilpailukäytössä. Veera kuuluu Kalle-poninsa eli Arvalon Gigalon kanssa maajoukkuevalmennusrinkiin. Hevoset ovat hänelle tärkeintä elämässä.

Kolmen vuoden ajan siskoksilla on ollut Instagram-tili, jonne he laittavat päivittäin treeni- ja kilpailukuulumisia. Kangasjärvellä on lisäksi oma TikTok-tili.

”En ole aiemmin saanut yhtään vihaviestiä. Emme osanneet varautua sellaiseen.”

Sosiaalinen media on nuorille tärkeä osa ratsastusta.

”Tykkään julkaisuista katsella, miten olemme Kallen kanssa kehittyneet. Saamme myös paljon kivoja tsemppiviestejä. Jos esimerkiksi kisoissa on mennyt hyvin, saamme onnitteluja. Siitä tulee hyvä mieli”, Veera Kangasjärvi sanoo.

Ratsastus on vaikea taitolaji, jossa taitavaksi oppiminen kestää vuosia. Ratsastuksen opetteluun kuuluvat virheet, mutta sosiaalisen median myötä virheet saattavat päätyä ilkeän repostelun kohteeksi.

Tallit pohtivat, miten lapsille ja nuorille taataan rauha harjoitella lajia ilman pelkoa joutua somekiusaamisen kohteeksi.

Minna Peltosen mielestä pelkkä kuvaamiskielto on paniikkinappulan painamista. Hän ohjeistaa yrittäjiä lähestymään asiaa mieluummin ilmapiirin kautta.

”Talleilla on hyvä keskustella, millainen paikka se haluaa olla. Autetaanko ja tsempataanko muita? Miten siihen sopii sosiaalinen media?”

Kahden päivän vihavideotulvan jälkeen Veera Kangasjärven äiti otti yhteyttä nettipoliisiin. Kun nettipoliisi otti yhteyttä tilien perustajaan, kiusaaminen loppui ja sisällöt hävisivät palvelusta.

”Nettipoliisi sanoi, ettei kyse ollut minusta. Kiusaaja oli todennäköisesti vain kateellinen”, Veera Kangasjärvi sanoo.

” ”Kun ratsastaja julkaisee hevosiin liittyvää sisältöä, hän haluaa jakaa hyvää fiilistään.”

Tallilla ollessaan Veera Kangasjärvi ei julkaise sosiaaliseen mediaan, mutta hän tykkää laittaa ratsastuskuulumisia erityisesti Instagramiin aina iltaisin.

Kun Kangasjärvi julkaisi kiusaamisestaan Instagram-julkaisun, hän sai satoja tsemppiviestejä. Tuntemattomat, taitavat ratsastajat lähettivät yksityisviestejä, joissa sanoivat, ettei Kangasjärven ratsastus ollut rumaa.

”Siitä tuli hyvä mieli.”

Minna Peltonen myöntää, että hevonen tuo nettikiusaamiseen oman lisänsä.

”Hevosiin liittyy niin paljon tunteita, että sen avulla muita voidaan satuttaa. Kun ratsastaja julkaisee hevosiin liittyvää sisältöä, hän haluaa jakaa hyvää fiilistään ja on haavoittuvainen. Negatiivisten kommenttien ja vihapuheen vastaanottaminen on silloin erityisen ikävää.”

Sosiaalisen median kiusaamistapauksia on tullut Ratsastajainliittoon niin paljon, että työn alla ovat nykyistä tarkemmat ohjeet sosiaalisesta mediasta. Ohjeissa käsitellään esimerkiksi kuvaamista, kiusaamistapausten käsittelyä ja tägäämistä eli ihmisen merkitsemistä sisältöön ilman lupaa.

Ratsastajainliitto ei halua ohjeistaa talleja kieltämään kaikkea kuvaamista, mutta muistuttaa pelisäännöistä. Esimerkiksi ratsastustuntia tai valmennusta ei lasketa julkiseksi tilaksi, jossa saa kuvata vapaasti. Alaikäisiä ei myöskään saa kuvata ilman huoltajien lupaa.

“Aikuisiltakin on hyvä kysyä lupa, haluavatko he, että ratsastustuntia kuvataan vaikka materiaali tulisi omaan käyttöön. Jos menisin aerobictunnille, en minäkään haluaisi, että minua kuvataan kysymättä”, Minna Peltonen sanoo.

Kuvaaminen on lisäksi turvallisuusriski. Kun ihmiset tietävät, että heitä kuvataan, he jännittyvät. Jännitys heijastuu heti hevoseen. Hevosten keskellä kännykän kanssa liikkuessa huomio on muualla kuin hevosissa. Satulassa kännykän käyttö on vielä tätäkin vaarallisempaa. Ratsastajainliitto ei esimerkiksi koskaan käytä ratsastaessa kuvattua kännykkämateriaalia eikä suosittele sitä muillekaan.

TikTokiin Kangasjärvi ei ole tapauksen jälkeen julkaissut videoita kuin kerran. Palvelu suosittelee herkästi sisältöjä, joissa on vihakommentteja.

“Kaikissa TikTokin suosituimmissa hevossisällöissä on paljon vihakommentteja”, Kangasjärvi sanoo.

” ”Tuskin minun kiusaajankaan vanhemmat tiesivät, mitä hän teki.”

Kalle-ponin hyvinvointi on Veera Kangasjärvelle kaikki kaikessa. ”Koko ajan se on mielessä. Vietän tallilla arkisin 3–5 tuntia. Hevoset vievät koulun ohella kaiken ajan.”

Kiusaaminen on takana päin eikä siitä jäänyt traumoja. Yleisesti Kangasjärvi toivoo kuitenkin vanhemmilta puuttumista lastensa toimintaan.

“Vanhempien pitäisi seurata, mitä lapset somessa tekevät. Tuskin minun kiusaajankaan vanhemmat tiesivät, mitä hän teki.”

Hän haluaa kertoa tarinansa, jotta muut eivät joutuisi kokemaan samaa. Hänen kohdallaan kiusaaminen loppui nopeasti aikuisten oikeanlaiseen puuttumiseen.

Minna Peltonen sanoo, että sosiaalisen median toimintaan on lopulta hyvin helpot ohjeet.

“Ennen julkaisua kannattaa miettiä, haluaisinko itse lukea itsestäni kyseisen kommentin tai nähdä videon. Jos vastaus on ei, älä julkaise.”

Myös Peltonen toivoo, että aikuiset miettisivät, miten puhuvat talleilla ja sosiaalisessa mediassa.

“Nuoret ja lapset vasta harjoittelevat käyttäytymismalleja, mutta aikuisten täytyy pystyä kontrolloimaan käytöstään. Vihapuhe netissä ei ole ok.”