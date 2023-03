Luulaja kertoi torstaina, että yhdentoista pelaajan sopimusta ei uusita.

Suomalaiset Julius Honka, Leo Komarov, Joonas Rask ja Tomi Sallinen eivät jatka Ruotsin jääkiekkoliigassa SHL:ssä pelaavassa Luulajassa.

Ruotsalaisseura kertoi torstaina kotisivuillaan, että yhteensä 11 pelaajan sopimusta ei uusita, ja suomalaisnelikko kuuluu heihin.

Komarov on lähes 500 NHL-runkosarjapelin konkari, joka oli voittamassa Leijonien paidassa olympiakultaa 2022 ja MM-kultaa 2011.

Myös Hongalla on NHL-kokemusta ja tilillään kahdet miesten MM-kisat. Rask on pelannut urallaan kaksi ottelua Leijonissa. Sallinen on nähty kolmessa miesten MM-turnauksessa.

Luulajan kausi päättyi SHL:n puolivälierissä, kun Växjö oli parempi otteluvoitoin 4–3.