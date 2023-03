Virtanen jatkaa tämän vuoden vahvoja otteitaan.

Suomen kirkkain tennistähti on Emil Ruusuvuori, mutta Otto Virtanen on ollut niin ikään hyvässä vireessä alkuvuodesta. Virtanen oli vuoden alussa ATP-listalla sijalla 175, mutta tuorein noteeraus on 139.

Virtanen, 21, kohtasi Lillen haastajatason turnauksessa ensimmäisellä kierroksella bulgarialaisen Dimitar Kuzmanovin (ATP-198), ja Virtanen esitti ottelussa todella taiturimaisen lyönnin.

Ottelu eteni kolmanteen erään, joka oli tasatilanteessa 1–1 Virtasen syöttäessä. Virtanen nousi verkolle, mutta Kuzmanov nosti pallon hänen ylitseen.

Virtanen juoksi pallon perään ja palautti pallon hieman harvinaisemmalla tavalla. Hän nimittäin löi pallon jalkojensa välistä selkä kentälle päin. Kaiken lisäksi lyönnin suuntaus oli täydellinen. Pallo ohitti Kuzmanovin ja putosi aivan takarajalle.

Virtanen voitti ottelun lopulta lukemin 6–3, 4–6, 6–2. Toisella kierroksella hän kaatoi Ranskan Antoine Hoangin (ATP-354) lukemin 7–3, 6–3.

Neljänneksi turnauksessa sijoitettu Virtanen kohtaa seuraavaksi karsintojen kautta turnaukseen selvinneen Ukrainan Vitali Satškon.

