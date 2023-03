HJK:n kotistadionin Bolt-areenan uusi ravintolaoperaattori on rockklubi Tavastian taustayhtiö Helsinki Rock and Roll.

Helsingin jalkapalloklubi ottaa kotistadioninsa Bolt-areenan ravintola- ja anniskelutoiminnan omaan ohjaukseensa.

Samalla HJK:n kokonaan omistama Helsinki Stadion Management on tehnyt palveluntuottajasopimuksen Helsinki Rock and Roll -yhtiön kanssa.

Helsinki Rock and Roll on rockklubi Tavastian taustayhtiö, jolla on kokemusta esimerkiksi festivaalien ruoka- ja anniskelupalveluista.

Uusi ravintoloitsija julkistettiin viime hetkellä, sillä HJK avaa Veikkausliiga-kautensa ensi keskiviikkona paikallisottelulla FC Honkaa vastaan.

”HRR:n kokemus nimenomaan tapahtumien ruoka- ja juomapalveluiden suunnittelussa ja toteutuksessa oli se käytännön osaaminen, mitä tähän tilanteeseen tarvittiin”, sanoo HJK:n kaupallinen tuottaja Sirja Luomaniemi kertoo HJK:n verkkosivuilla.

HJK kertoi helmikuussa, että stadionin ravintolapalvelut uudistetaan. Silloin väistynyt ravintoloitsija Kim Mikkolan tiimi oli vetovastuussa vain vuoden.

Bolt-areenan uusi operaattori löytyi läheltä, sillä Helsinki Rock and Roll oy:n toimitusjohtaja Juhani Merimaa on myös Helsinki Stadion Management oy:n hallituksen jäsen ja HJK oy:n hallituksen jäsen.

HJK:n mukaan ravintola- ja kioskipalveluihin tehdään parhaillaan perusparannuksia, eikä tiloja saada valmiiksi kauden avauspeliin mennessä.

Samalla kerrotaan joukkueen olevan säiden armoilla avauspelin osalta.

”Alkutilanne on haastava, koska lähdemme takamatkalta kauteen ja ruoka- ja juomapalveluiden infra täytyy käytännössä rakentaa nollista. Esimerkiksi nyt koetut yöpakkaset tarkoittavat sitä, että vedet ovat kauden avausmatsissa poikki Itäkatsomossa ja Yläkatsomossa.”

Töölön jalkapallostadionin pääomistaja on Helsingin kaupunki, joka on vuokrannut sen pitkällä sopimuksella HJK:n omistamalle Helsinki Stadium Management Oy:lle.