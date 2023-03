Norjan yleisradioyhtiö NRK:n haastattelema asiantuntija kertoo, että Venäjällä armeijan palveluksessa olevien sopimuksesta ei käytetä samaa termiä kuin KOK:n kriteereissä todetaan.

Kansainvälinen olympiakomitea (KOK) julkaisi tiistaina kriteerit, joiden perusteella kansainväliset urheilujärjestöt voivat harkita venäläisten ja valkovenäläisten paluuta kisoihin, vaikka Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan edelleen jatkuu.

Norjan yleisradioyhtiö NRK kiinnittää huomion yhteen kriteeriin: ”Urheilijat, joilla on sopimus Venäjän tai Valko-Venäjän armeijaan tai turvaviranomaisiin, eivät saa kilpailla.”

NRK:n erityishuomio on sanassa sopimus.

”Ennustan, että tämän sanan tulkinnan olevan keskeinen jatkokeskusteluissa”, sanoo Norjan maanpuolustuskorkeakoulun professori Sven G. Holtsmark NRK:lle.

Holtsmarkin mukaan termiä ”sopimus” tai ”palvelusopimus” käytetään Venäjällä varusmiespalveluksesta. Sen sijaan termiä ”kontraktnik” (kyrillisin kirjaimin контрактник) käytetään armeijan palveluksessa oleville sotilaille.

Holtsmark siten epäilee, että KOK:n tarkoituksena ei ole hyllyttää kaikkia, joilla on yhteys armeijaan.

Esimerkiksi hiihtotähdet Aleksandr Bolšunov ja Denis Spitsov kuuluvat Venäjän kansalliskaartiin eli heillä on ”kontraktnik” ja he saivat ylennyksen Pekingin olympialaisten menestyksen jälkeen, mutta NRK:n mukaan tieto ylennyksistä on poistettu kansalliskaartin verkkosivuilta.

Urheiluoikeuteen perehtynyt juristi Mark Orth arvioi, että kytköstä armeijaan on vaikea valvoa.

”Kuka sen todistaa? Vain Venäjä ja urheilija itse tietävät totuuden. Kukaan muu ei pysty osoittamaan, että heillä ei ole sopimusta armeijaan. Siten tämä ei toimi. Todistamisen järjestys menee väärin”, Orth totesi NRK:lle.

Suomen olympiakomitean toimitusjohtaja Taina Susiluoto kiinnitti myös huomiota armeijakriteeriin ja erityisesti siihen, jos se on ehdoton.

”Tämä [sidos armeijaan tai turvaviranomaisiin] sulkee aika monta [urheilijaa] pois, kun tietää, miten Venäjällä ja Valko-Venäjällä urheilua on järjestetty”, Susiluoto kertoi HS:lle.

NRK kysyi sopimusasiasta myös KOK:n puheenjohtajalta Thomas Bachilta ja myös siitä, voiko esimerkiksi Bolšunov palata kansainvälisiin kisoihin KOK:n määritelmän mukaan.

”Tämä on erittäin monimutkainen ongelma”, Bach kertoo.

”On enemmän tai vähemmän erotettava toisistaan ​​pakollinen asepalvelus, joka on Venäjällä kaikille miehille pakollinen vuoden ajan, ja ne, jotka palvelevat omasta tahdostaan ​​tämän vuoden jälkeen armeijassa tai vastaavassa palveluksessa.”

Bach kertoo suositelleensa kansainvälisille urheilujärjestöille paneelia, jossa asiaan perehdyttäisiin.

”Siellä heillä täytyy olla tällaisten haasteiden asiantuntija, joka tarkastelee jokaista tapausta ja varmistaa yhtenäisen lähestymistavan kaikissa lajeissa.”

