Patrik Laine seurasi Aleksander Barkovin jalanjälkiä keskikaistalle ja kysäisi ystävältään vinkkejä.

Montreal

Aleksander Barkov on vuosikaudet ollut suomalaisten keskushyökkääjien keihäänkärki maailman huipulla.

Etenkin Roope Hintz ja Sebastian Aho takaavat, että Leijonien potentiaalisen parhaiden pelaajien joukkueen sentteriosasto on erittäin kova ja kestää vertailun muihin huippumaihin.

Maaliskuussa paukahti kuitenkin yllättävä uutinen, kun sinivalkoiselle keskikaistalle ilmestyi täysin uusi nimi: Barkovin hyvä ystävä Patrik Laine, joka aloitti Columbuksessa kokeilun uudella pelipaikalla.

Onko Laine kysynyt vinkkejä?

Barkovia hymyilyttää.

”Itse asiassa joo. Se oli hauskaa, kun Pate laittoi viestiä, että jaa, tänään ollaan ykkösen sentterinä. Onko mitään ideoita?”

”Koetin jotain keksiä. Ihan hyvin hän on vetänyt, mutta harmillisesti tuli loukkaantuminen. Mitä nyt katselin, niin ihan hyvin suomalainen trap-jääkiekko toimii hänelläkin”, Barkov myhäilee.

Vaikka Laineen uusi aluevaltaus tuli monille suurena yllätyksenä, siinä voi nähdä myös hyvän aihion.

Laine on hyvä kuljettamaan kiekkoa. Hänellä on erinomainen pelisilmä ja laadukas, laaja syöttörepertoaari. Aineksia keskushyökkääjäksi on.

”Hän ei tosiaan ole pelkästään laukoja, vaan pystyy syöttämään, tekemään peliä ja pitämään kiekkoa. Hän on hyvä luistelija. Siinä on paljon hyviä vahvuuksia ja potentiaalia olla kokonaisvaltainen pelaaja”, Barkov perkaa.

Aleksander Barkov on NHL:n arvostetuimpia keskushyökkääjiä.

Laineen seura Columbus jämähti jo hyvissä ajoin NHL:n peräpäähän eikä pääse pudotuspeleihin.

Floridan kohtalo on auki. On selvää, että pelaajan kuten Barkovin mielessä kevään MM-kisat eivät tällaisessa tilanteessa tietenkään ole.

Mutta peruukkeja ja viikinkihattuja vaatekaapin perukoilta jo hypistelevät leijonafanit voivat ainakin ajatuksen tasolla herkutella tilanteella, jossa Tapparan nuoret ikonit saapuvat keväällä Nokia-areenaan ja panevat Tampereen sekaisin.

”Aina, jos olen kunnossa ja pystyn, olen halukas ja valmis edustamaan Suomea. Pelataan täällä nyt kuitenkin pelit loppuun. Meillä on hyvä draivi päällä, niin ei ole tullut hirveästi mietittyä asiaa”, Barkov summaa.