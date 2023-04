Lauri Markkanen puuttui Jazzin ottelusta Celticsiä vastaan käsivamman takia.

Koripallon NBA:ssa Lauri Markkasen edustama Utah Jazz hävisi vieraissa Boston Celticsille pistein 122–114.

Joukkue pelasi ilman Markkasta. Jazz kertoi Twitterissä, että suomalainen puuttui kokoonpanosta vasemman käden ruhjevamman takia.

Markkanen oli poissa myös edellisestä pelistä.

Ottelun pistekuningas oli Celticsin Jayson Tatum, joka tehtaili 39 pistettä. Tämän lisäksi hän nappasi 11 levypalloa ja antoi kolme syöttöä. Jazzin tehokkain oli Talen Horton-Tucker, joka heitti 28 pistettä. Levypalloja hän ryösti kahdeksan kertaa, onnistuneita syöttöjä kertyi seitsemän kappaletta.

Celtics on itäisen konferenssin kärkijoukkueita, kun taas Jazz on läntisen konferenssin häntäpäässä ja vaarassa jäädä ulos pudotuspeleistä. Jazz on nyt läntisen konferenssin sijalla 12, kun pelaamatta on viisi runkosarjan peliä ja jatkoon vaaditaan sijoitus kymmenen parhaan joukossa.