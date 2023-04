HJK juhli cupin voittoa rangaistuspotkukilpailun jälkeen.

HJK kaatoi lauantaina Kansallisen cupin loppuottelussa KuPSin rangaistuspotkukilpailun jälkeen lopulta lukemin 6–5. Varsinainen peliaika päättyi 1–1.

Pitkään näytti siltä, että Kuopiossa pelatussa finaalissa juhlivat kuopiolaiset, mutta toisin kävi.

KuPS meni ottelussa johtoon avauspuoliajalla puolen tunnin jälkeen Maja Göthbergin osumalla, mutta HJK kuitenkin onnistui tasoittamaan kamppailun 90. peliminuutilla Ria Karjalaisen osumalla. Lopulta HJK juhli cupin voittoa rangaistuspotkukilpailun jälkeen.

Kansallinen cup järjestettiin ensimmäistä kertaa. Siihen osallistui yhteensä kymmenen joukkuetta, jotka koostuivat Kansallisen liigan sekä Naisten Ykkösen joukkueista.

HJK:n päävalmentaja Arttu Heinonen näkee Kansallisen cupin hyvänä valmistavana turnauksena sarjakautta varten.

”Tämä oli ainakin meille todella hyvä ajatellen sarjakauden alkua. Me saatiin todella monta liigajengiä vastaan. Koen itse tämän todella tärkeänä. Meilläkin nousi tietyllä tavalla laatu koko ajan vastustajissa. Finaalissa saatiin vielä KuPS vastaan vieraskentällä. Tämä oli todella opettavainen keikka”, Heinonen totesi.

Heinosen mukaan Kansallisen cupin nykyistä formaattia pystyy myös vielä kehittämään. Tänä vuonna pääsarjajoukkueiden ei ollut pakko osallistua turnaukseen, eikä kaikkia siellä myöskään nähty.

”Toivoisin ehkä ensi vuodelle, että lisättäisiin liigaseuroille sekä Ykkösen seuroille lisenssiin velvollisuus osallistua tähän. Sitä kautta saadaan kehitettyä tätä ja kaikille laadukkaita pelejä”, Heinonen jatkoi.

Kansallinen liiga starttaa kahden viikon päästä. KuPS lähtee sarjakauteen hallitsevana mestarina, ja HJK puolestaan nappasi viime vuonna hopeiset mitalit. Helsinkiläisten tavoite tulevalle kaudelle on selvä.

”Odotan lähtökohtaisesti tasaisia pelejä. Odotan innolla, että yhdessä nostetaan Suomen naisten tasoa. Tästä tulee timanttinen kausi, ja me totta kai halutaan voittaa Suomen mestaruus. Se on ihan selvä juttu. Me halutaan takaisin Eurooppaan”, Heinonen päätti.