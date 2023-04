Puola vaatii venäläisiä ja valkovenäläisiä miekkailijoita irtisanoutumaan Vladimir Putinin hallinnosta ja sodasta.

Venäjän miekkailuliiton puheenjohtaja kertoi Venäjän mediassa, että se ei lähetä miekkailijoita olympiakarsintakisaan Puolaan tässä kuussa, koska isäntämaalla on ”kohtuuton” ehto, kertoo uutistoimisto AFP.

”Osallistuvatko venäläismiekkailijat Puolan kisaan? Eivät tietenkään, sitä ei voi hyväksyä”, Ilgar Mamedov sanoi AFP:n mukaan Ria Novostille.

Naisten florettimiekkailun maailmancup alkaa 21. huhtikuuta.

Puolan miekkailuliitto on sanonut, että venäläisten ja valkovenäläisten miekkailijoiden on osallistuakseen allekirjoitettava lausunto, jossa he sanovat, että he eivät tue Venäjän sotaa Ukrainassa. AFP:n mukaan urheilijat irtisanoutuisivat Venäjän presidentin Vladimir Putinin hallinnosta ja vakuuttaisivat, että eivät ole osa Venäjän tai Valko-Venäjän armeijaa tai turvallisuuskoneistoa.

”Provokatiiviset ehdot eivät salli meidän osallistua kilpailuun”, Mamedov sanoi venäläiselle Sport Express -lehdelle.

Lue lisää: Suomen merkittävin miekkailukisa perutaan, jotta venäläiset eivät pääse mukaan

Venäläiset ja valkovenäläiset urheilijat ovat joutuneet erilaisten pakotteiden kohteeksi eri urheilulajeissa sen jälkeen, kun Venäjä aloitti laajamittaisen sodankäynnin Ukrainassa helmikuussa 2022.

Kansainvälinen miekkailuliitto päätti viime kuussa, että venäläiset ja valkovenäläiset urheilijat voisivat palata kansainvälisiin kilpailuihin. Miekkailusta tuli samalla ensimmäinen olympialaji, joka on avannut ovensa taas venäläisille ja valkovenäläisille.

Lajiliiton päätös raivostutti Ukrainassa. Ukraina sai tukea useammasta maasta. Tanska, Ranska ja Saksa ovat peruneet kaikki kisakalenterissa olleet kansainväliset kilpailut, joihin venäläiset ja valkovenäläiset olisivat voineet osallistua.

Kansainvälinen olympiakomitea KOK suositteli maaliskuun lopussa, että venäläiset ja valkovenäläiset urheilijat voisivat palata kansainvälisiin kilpailuihin puolueettomina urheilijoina.

KOK:n suosituksen jälkeen on lajiliitoista kiinni, pääsevätkö näiden maiden urheilijat palaamaan eri lajien kilpailuihin.

Venäläisten ja valkovenäläisten osallistumisoikeudesta Pariisin vuoden 2024 olympialaisiin ei ole tehty päätöstä. KOK:n mukaan kilpailukiellossa olisivat edelleen ainakin sellaiset urheilijat, jotka ”aktiivisesti tukevat sotaa” ja ”urheilijat, jotka työskentelevät armeijan tai turvallisuus­organisaatioissa”.

Venäjän olympiakomitean mukaan ehdot ovat syrjiviä.