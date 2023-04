Isä-Verstappen tunnisti poikansa lahjakkuuden jo varhain ja piiskasi tätä eteenpäin.

Kaksinkertainen F1:n maailmanmestari Max Verstappen oli poikkeuksellinen lahjakkuus jo nuorena. Tämä kävi koko maailmalle selväksi viimeistään vuonna 2015, kun hän nousi F1-kisakuskiksi vain 16-vuotiaana.

Sunnuntaina julkaistavassa Verstappenin elämää käsittelevässä dokumenttisarjassa käydään läpi hollantilaisen kasvua nuoresta tuittupäästä mestariksi. Viaplayn Max Verstappen – Mestarin anatomia -sarjassa ääneen pääsevät itse päähenkilön ohella mm. isä Jos Verstappen sekä kuskin uralla vaikutusvaltaiseen rooliin noussut Red Bullin neuvonantaja Helmut Marko.

Jos Verstappen muistetaan jo Jyrki Järvilehdon haastajana ja lopulta syrjäyttäjänä Benetton-tallissa 1994. Kelpo F1-uran jälkeen hän keskittyi ohjaamaan nuoren poikansa uraa. Isä-Jos on edelleen vakiokasvo varikoilla, eikä pelkää puhua suutaan puhtaaksi, kun paikka on.

Jo aiemmin on ollut tiedossa, että Jos Verstappen ohjasi poikaansa ankarasti ja päämäärätietoisesti eteenpäin.

Max Verstappenin elämäkertakirjassa Max Verstappen: The Inside Track on a Formula One Star kuvaillaan, miten poika kasvoi maailmanmestariksi isän ohjein, joita on kuvailtu armottomiksi.

Syy selviää viimeistään tuoreessa dokumenttisarjassa.

”Oli pienestä pitäen selvää, että Maxilla oli erityinen lahja. Miten hän ohitti ja näki asiat radalla, millaiset vaistot hänellä oli. Tiesin, että hän oli aina ikäisekseen todella edistynyt”, Jos Verstappen sanoo.

Jos Verstappen ei jätä kynttilää vakan alle.

”Minulla oli aina selkeä visio siitä, miten hänen pitäisi ajaa. Ohjastin häntä kovasti nuorena. Tavoittelimme aina voittoa.”

”Isä kehui, mutta myös silti arvosteli, vaikka voitimme, jos jokin ei mennyt suunnitelman mukaan. Se oli hyvin vaikeaa välillä.”

Isä vitsailee perään, että pojalle ei ollut vaikeaa olla ankara.

”Se oli minulle normaalia. Piti pyrkiä täydellisyyteen. Teen niin edelleen. Se on mahdotonta, mutta haluan pyrkiä kohti täydellisyyttä. Esimerkiksi tänä vuonna haluan voittaa jokaisen kisan, vaikka niin ei varmasti käykään”, Max Verstappen kertoo ohjelmassa.

Kaikki ei kuitenkaan aina ole ollut pelkkää pilke silmäkulmassa vaatimista. Jos Verstappenin elämään on mahtunut monia väkivaltaisia välikohtauksia ja yhteenottoja, myös oman isän kanssa.

Isä ja poika muistelevat myös alkuaikoja kartingissa, kun he kiersivät kaksin kisasta toiseen. Jos tänä päivänä molemmat saavat nautiskella prameiden pöytien äärellä, tuohon aikaan oli toisin.

Isä ja poika ajavat Itävallassa paikan ohi, jossa tapasivat käydä syömässä.

”Söin aina kaiken, vaikkei olisi ollut nälkä”, Max huikkaa isälleen.

”Otimme aina perunasalaattia ja leikettä. Mitä ne kinkkusuikaleet olivatkaan? Säilykelihaa ja leikettä”, isä muistelee.

”En tajua, miten jaksoin ahmia. Söin pastaa iltapäivisin ja iltaisin. Mäkkiruokaa... Max jatkaa.”

”Niillä ruoilla lihoaisi 90 kiloa!”

Jääräpäinen työ tuotti tulosta. Max Verstappen eteni nopeasti formulaluokkia eteenpäin ja debytoi F1:ssä 16-vuotiaana. Hän voitti ensimmäisen osakilpailunsa 18-vuotiaana.

