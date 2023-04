KrP oli Oilersille tyly vieras Espoossa. Välieräsarja siirtyy Nokialle 2–0-tilanteessa KrP:n eduksi.

Oilers–Nokian KrP 5–7

Voitot 0–2

Nokian KrP on vahvasti kiinni finaalipaikassa miesten salibandyn F-liigassa. Se voitti Esport Oilersin Espoon Tapiolassa lukemin 7–5 ja siirtyy kotiareenalleen tukevassa 2–0-johdossa otteluvoitoissa.

KrP sai vahvan otteen heti ottelun alusta. Vierasjoukkue meni 2–0-johtoon jo ensimmäisten minuuttien aikana. KrP puolusti kaksi erää vahvasti, eikä Oilersin tulikuuma ykkösketju päässyt tekopaikoille.

Oilersin vaarallinen ylivoima ei tehnyt yhtään maalia, mutta KrP:n Kim Hyrkkönen sen sijaan pääsi toisessa erässä rankaisemaan alivoimalla Oilersin lepsua pallonkäsittelyä.

“Alivoima pelasti paljon tänään. Olen tyytyväinen peliimme, pois lukien meidän ylivoimamme. Viisi vastaan viisi -pelissä olemme olleet hyviä nämä pari matsia”, KrP:n valmentaja Janne Kainulainen sanoi.

Oilersilla puolestaan kesti kolmannen erän loppuun asti saada koneensa käyntiin, jolloin se takoi kolme maalia ilman maalivahtia. Huima kiri oli kuitenkin liian vähän, liian myöhään.

“Hieno ryhtiliike, mutta se ei tänään riittänyt”, Oilersin valmentaja Aleksi Lammi huokaisi.

“Viisi erää kesti meillä herätä tähän ottelusarjaan. Emme olleet tänäänkään valmiita pelaamaan. Nyt on sen tason vastustaja vastassa, ettei mitään saa ilmaiseksi”, Lammi analysoi.

KrP voitti F-liigan runkosarjan ja on nyt voittanut kaikki kuusi pelaamaansa pudotuspeliottelua. Salibandy vaikuttaa tällä hetkellä olevan helppoa ja hauskaa nokialaisille.

“Kivahan näitä pelejä on voittaa, mutta ei nyt vielä varailla toria. Pidetään napit kiinni. Vielä on petrattavaa”, Kainulainen toppuutteli.

Ottelusarjan alku on ollut rikkonainen. Molemmissa peleissä on jaettu paljon jäähyjä, tänään niitä vihellettiin kuusi. Ensimmäisessä kohtaamisessa nähtiin Rasmus Kainulaisen ottelurangaistus sekä usea kaksiminuuttinen. Vääntö on ollut tulista, eikä kentällä ole ollut tyhjää tilaa.

“Viime vuonnakin Oilersia vastaan välierät olivat samanlaisia. Molemmilla on tosi paljon tunnetta ja silloin peli vähän läikkyy. Ja saa se läikkyäkin, kunhan ei läiky pelkästään meidän puolelle. Tuomarit ovat vetäneet hyvin”, Kainulainen kommentoi otteluiden rikkonaisuutta.

“Kyllä se sytyttää tätä porukkaa, ettei mennä kuin villasukat jalassa. Antaa tulla vaan.”