Teemu Virtanen aloittaa vuorokauden hiihdon ennätysyrityksen Jyväskylän Vaajakosken urheilukentällä keskiviikkona.

Ultrahiihtäjä Teemu Virtasen 24 tunnin hiihdon ennätys­yritys toteutuu vihdoin.

Virtanen lyö sukset ladulle Vaajakosken urheilukentällä keskiviikkona kello 10 aamupäivällä ja aikoo hiihtää seuraavan vuorokauden aikana 480 kilometriä.

Virtasen alkuperäinen tarkoitus oli yrittää ennätystä kuukausi sitten Olympiastadionilla Helsinki Ski Weeksin yhteydessä.

Sääolojen takia ennätysyritys jouduttiin kuitenkin perumaan.

Vaajakosken kentälle on luvassa liukkaat ja jäiset ladut, mikäli sääennusteet toteutuvat.

Päivällä on pari astetta lämmintä ja auringonpaistetta, yöllä lämpötila painuu pakkaselle.

Ennätysyrityksessä hyvä latu tarkoittaa sitä, että se on kova, liukas ja jopa jäinen.

Vaajakosken latu on jonkin verran alle 500 metriä pitkä, joten Virtasen pitää hiihtää vuorokauden aikana noin tuhat kierrosta.

Huoltoryhmällä pitää kiirettä, sillä Virtanen vaihtaa voidellut sukset alleen 20–30 kilometrin kilometrin välein. Tämä tarkoittaa noin 20 varikkopysähdystä vuorokauden aikana.

”Mukana on kaksi voitelijaa ja useita suksipareja. Alkuun suksien vaihtoväli on vähän pidempi, mutta se lyhenee, kun väsyy. Voideltu suksi on joka tapauksessa aina nopeampi ja kova latu syö voiteen nopeasti.”

Opettajana ja Viaplayn hiihtokommentaattorina työskentelevä Virtanen myöntää, että valmistautuminen ei ole ollut mitenkään täydellinen, kun uutta ajankohtaa on etsitty kuukauden päivät.

Tiistaina Virtasella on vielä työpäivä koulussa Lahdessa ennen matkustamista Jyväskylään.

”Viime viikolla hiihdin 16 tuntia. Nyt aamulla kävin tekemässä 50 minuutin lenkin, josta 25 minuuttia hiihdin kova. Eilen vedin viimeiset 3x5 minuutin vedot. Aukaisut on tehty.”

Nykyinen 24 hiihdon maailmanennätys ennätys, 472 kilometriä, on pietarsaarelaisen Hans Mäenpään nimissä.

Virtasellakin ennätys on ollut, sillä hän hiihti vuonna 2010 yli 433 kilometriä.

