HIFK-hyökkääjä Julius Nättinen sai pudotuspelien maalitilinsä auki toisessa välierässä.

Jos Julius Nättisen runkosarjaa sanoo rikkonaiseksi, ollaan kolmantena vuonna peräkkäin turhan hyvin paikkansa pitävässä kuvauksessa.

Nättinen, 26, sai HIFK:ssa kasaan 38 ottelun runkosarjan. Pelimäärä jäi jo kolmantena vuonna peräkkäin runkosarjan osalta alle 40 ottelun. Edelliset vajaat runkosarjat tulivat Ruotsissa ja Sveitsissä.

Rikkonainen kausi oli pettymys, joka sai Nättisen ajattelemaan pelitapansa hiomista. Syntyi päätös laukoa enemmän.

Nyt Nättinen on eniten Liigan pudotuspeleissä laukonut hyökkääjä. Liigan tilastoissa hänelle on kirjattu 36 laukausta, eli 4,5 laukausta ottelua kohden.

Laukausten kokonaismäärässä edellä on vain ylivoimaa pelaavia puolustajia, ottelukohtaisessa keskiarvossa muutama hyökkääjäkin kiilaa edelle.

Nättisen maalitili aukesi toisessa Tapparaa vastaan pelatussa välierässä. Laukaustilasto näyttää pelin osalta yhdeksää.

”Laukominen on ollut tietoinen ratkaisu, että saisi sitä kautta onnistumisia ja pääsisi mukaan peliin. Toistaiseksi vain yksi maali, joten ihan niin hyvin ei ole sujunut kuin olisin halunnut”, Nättinen sanoo.

Nättisen uran unelmakausi toistaiseksi osui kauteen 2019–20. Jyväskylässä Jypin paidassa syntyi 33 maalia. Se todisti Nättiselle itselleen, että maalinteko luonnistuu.

Sen jälkeiset kaudet ovat olleet loukkaantumisesta toiseen tarpomista. Sveitsin Ambri-Piottassa Nättinen iski silti 17 maalin kauden, Ruotsissa Växjössä viime kaudella saldo jäi kahdeksaan osumaan.

HIFK:n paidassa runkosarja toi 12 maalia, vaikka kausi katkesi kahdesti noin kuukauden ajaksi loukkaantumisen takia.

Nättinen ynnää vammojensa määrää kolmen edellisen kauden aikana. Hän päätyy lukuun yhdeksän.

”Aina on mennyt eri paikka. Se on aika harvinaista. Kolme vuotta ja kaikki vammat on olleet aina uusia. Kertoo siitä, että ollut huonoa tuuriakin”, Nättinen sanoo.

Keskiviikkona HIFK ottaisi mielellään täytettä Nättisen maalisarakkeeseen. Välieräsarja Tapparaa vastaan jatkuu Tampereella tilanteesta 1–1.

Nättiseltä lähtivät laukaukset edellisessä ottelussa hanakasti, mutta siinä ei hyökkääjän mukaan ole toistuvaa kaavaa, mistä Tapparaa laukaisupaikat tiiviisti puolustavaa tamperelaisryhmää vastaan aukeavat.

”Aika nopeasti pitää tilanteessa lukea onko paikka ja millainen paikka. Kulmista ei aina kannata ampua. Jos laukaus sieltä kiertää ohi, voi tulla aika pahoja tilanteita omaan päätyyn. Tappara kääntää nopeasti ja heillä on hyviä laitureita lähtemään ylöspäin. Pitää olla tarkka laukausten laadusta”, Nättinen sanoo.

Tampereella pelataan sarjan kolme seuraavaa ottelua, kun välierät aloitettiin kahdella Helsingin-ottelulla. Helsinkiin palataan pelaamaan vasta, jos sarja venyy kuudenteen otteluun.

Jääkiekon Liigan 3. välierä Tappara–HIFK pelataan keskiviikkona Nokia-areenalla Tampereella alkaen kello 18.30. C More Sport 1 näyttää ottelun suorana lähetyksenä.