SJK Akatemian kakkosjoukkueen valmentaja Brian Page käytti väkivaltaa valmennettavaansa kohtaan. SJK:n mukaan seura tarjoaa valmentajalle kaiken avun ja tuen.

Seinäjoen Jalkapallokerho kertoi sunnuntaina, että Ykkösessä pelaavan SJK Akatemian vastuuvalmentaja Brian Page on jäänyt sairauslomalle. Pagen sairausloman taustalla on hänen väkivaltainen käytöksensä joukkueen saunaillassa.

Tapauksesta on kertonut Helsingin Sanomille kolme toisistaan riippumatonta lähdettä.

Ennen sairauslomaansa Page löi valmennettaviinsa kuuluvaa pelaajaa joukkueen saunaillassa maaliskuussa.

Page ei kommentoi tietoja saunaillasta.

”Olen sairauslomalla henkilökohtaisten ongelmien takia”, Page sanoi tiistaiaamuna.

Lähteiden mukaan tapaus ei ollut ensimmäinen kerta, kun Page on käyttäytynyt väkivaltaisesti. Seura on lähteiden mukaan katsellut niin sanotusti sormiensa läpi valmentajan käyttäytymistä.

SJK tiedotti sunnuntaina seuran haluavan tukea Pagea hänen kuntoutumisensa aikana. Seuran mukaan sairausloma jatkuu pidempään.

”Page on ollut valmentajana SJK:ssa jo seitsemän vuoden ajan, ollut aina lojaali seuralle, ja nyt on SJK:n vuoro tukea häntä. SJK tarjoaa hänelle kaiken mahdollisen avun tuen lisäksi, ja toivoo Pagelle rauhaa sekä aikaa kuntoutumiseen. Page jää sivuun SJK Akatemian valmennuksesta ja toiminnasta”, SJK kertoi sunnuntaina julkaistussa tiedotteessa.

SJK:n varatoimitusjohtaja Heikki Leppänen sanoi tiistaina, ettei hän voi kommentoida saunaillan tapahtumia.

”En voi oikein kommentoida mitenkään. Voi sanoa, että Page ei ole tällä hetkellä valmennuksessa tai seuran toiminnassa, ja hän on sairauslomalla. Syitä emme voi käytännössä kommentoida”, Leppänen sanoi.

Page on Skotlannista kotoisin oleva 42-vuotias valmentaja. Hän on ollut syksyllä 2017 ja 2019 SJK:n edustusjoukkueen tilapäisenä päävalmentajana sen jälkeen, kun SJK on antanut potkut päävalmentajilleen. Lisäksi hän on toiminut edustusjoukkueen apuvalmentajana vuosina 2016–2018.

SJK Akatemia aloittaa kautensa kotona perjantaina 14. huhtikuuta ottelulla Jaroa vastaan.