Veikkausliiga lahjoitti potkupukuja liigapaikkakuntien synnytysosastoille.

Jalkapallon Veikkausliigan avauspäivänä keskiviikkona liigapaikkakunnilla syntyvät lapset saavat liigalta erityisen lahjan.

Veikkausliiga lahjoitti potkupukuja liigapaikkakuntien synnytysosastoille. Lahja jaetaan kaikille lapsille, jotka syntyvät keskiviikkona kotiottelun pelaavien seurojen alueilla.

Lahjoituksellaan Veikkausliiga haluaa huomioida uudella tavalla uutta sukupolvea sekä tarjota heille iloisia elämyksiä ja muistoja tulevaisuuden liigakatsomoissa.

”Tämä on myös meidän sympaattinen kannanottomme huoltosuhteen positiiviseen merkitykseen yhteiskunnassamme. Matalalla syntyvyydellä on tutkitusti kauaskantoisia vaikutuksia tulevaisuuteen ja tämäkin ajatus on syytä tiedostaa yhteiskunnallisen keskustelun osalta”, toimitusjohtaja Timo Marjamaa sanoo tiedotteessa.

Veikkausliigaa pelataan avauskierroksella Helsingissä, Kotkassa, Kuopiossa, Maarianhaminassa, Seinäjoella ja Vaasassa.