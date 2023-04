Vapaaottelun UFC ja showpainin WWE muodostavat yhdessä jopa yli 20 miljardin dollarin arvoisen jättiläisen.

Vapaaottelumaailman suurin promoottori UFC ja showpainin suurin yhtiö WWE yhdistyvät jättimäisessä yrityskaupassa, osapuolet tiedottivat maanantaina muun muassa yhdysvaltalaismedia CNBC:n mukaan.

Uuden sopimuksen myötä UFC:n omistava Endeavor saa haltuunsa 51 prosentin enemmistöosuuden uudesta jättiyhtiöstä. Loput 49 prosenttia kuuluvat WWE:n osakkeenomistajille.

Sopimuksessa WWE:n arvoksi on arvioitu 9,3 miljardia Yhdysvaltain dollaria (noin 8,5 miljardia euroa) ja UFC:n arvoksi 12,1 miljardia dollaria (noin 11 miljardia euroa). Tällä arviolla uuden yhtiön kohdalla puhutaan yli 20 miljardin dollarin yhtiöstä.

Fuusion on määrä toteutua kuluvan vuoden jälkimmäisen puoliskon aikana. Uuden yhtiön nimestä tiedotetaan myöhemmin.

New Yorkin pörssiin uusi yhtiö on listattu nimellä ”TKO” viitaten kamppailulajeista tuttuun tekniseen tyrmäykseen.

Julkistuksen jälkeen Endeavorin osakkeiden arvo laski New Yorkin pörssissä maanantain aikana yli viiden prosentin verran. WWE:n lasku oli yli kaksi prosenttia.

UFC:n viimeisin päätapahtuma UFC 286 järjestettiin 18. maaliskuuta Lontoossa. Leon Edwards puolusti onnistuneesti välisarjan mestaruuttaan.

WWE:n alkuperä juontaa juurensa jo vuoteen 1953. Päätösvalta yhtiössä on toistaiseksi ollut McMahonin perheen hallussa.

Nykyinen johtaja Vince McMahon osti yhtiön isältään ja muilta silloisilta omistajilta miljoonalla dollarilla. McMahon on omistanut WWE:stä yhä 38,6 prosentin osuuden. Sen nykyarvo on useita miljardeja dollareita.

”Tämä on mahtava päivä”, McMahon iloitsi CNBC:n mukaan.

McMahon, 77, on ollut muun muassa lukuisten ahdistelusyytösten ja myös raiskaussyytösten kohteena. The Wall Street Journalin mukaan McMahon on sopinut tapauksia ainakin 12 miljoonalla dollarilla.

McMahonin on tarkoitus jatkaa yhdistyneen yhtiön johdossa.

Vapaaottelupuolen UFC:n puheenjohtajana jatkaa fuusion jälkeen Dana White, toinen kiistelty hahmo.

White, 53, joutui viimeisimmän kohun keskelle tammikuussa, kun julkisuuteen vuotaneessa videossa hänen nähtiin lyövän vaimoaan uudenvuodenaaton juhlinnassa Meksikossa.

UFC perustettiin vuonna 1993. White sekä kasinobisneksessä rikastuneet Frank Fertitta ja Lorenzo Fertitta ostivat yhtiön alkuvuodesta 2001 kahdella miljoonalla dollarilla. Vuosikymmenen jälkimmäisellä puoliskolla UFC:n suosio lähti räjähdysmäiseen nousuun.

Endeavor (silloin WME-IMG) osti enemmistöosuuden UFC:stä kesällä 2016. Kokonaisuudessaan kaupan arvo oli noin neljä miljardia dollaria.