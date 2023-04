Montreal

NHL-paikan vakiinnuttamisesta on vielä vähän aikaista puhua, mutta Montreal Canadiensin Jesse Ylönen on kevätkauden aikana työntänyt jalkansa ainakin vahvasti oven väliin.

Ylönen, 23, on ottanut ruudun Canadiensin hyökkäyskalustosta ja tehnyt vähitellen kunnioitettavaa tulostakin.

AHL:ssä tällä kaudella 29 (9+20) pinnaa 36 ottelussa tehnyt laituri on NHL:ssäkin ollut lähes puolen pisteen pelaaja per peli, ja etenkin helmikuun tähdistötauon jälkeen tuotanto on ollut melko tasaista. Tekipä hän maaliskuussa seitsemän pelin jaksolla seitsemän pistettäkin, joista neljä maaleja.

”Kokonaiskuvassa on mennyt nyt paremmin kuin silloin, kun minut nostettiin ylös. Sinänsä voisi sanoa, että oma kauteni on ollut nousujohteinen”, Ylönen sanoo.

Ylönen on tunnettu hyvänä luistelijana sekä hyökkäyspään taidoistaan ja maalintekokyvystään. Niiden eteen on tehty kovaa työtä vuosikaudet.

Moni voi muistaa, miten Ylösen räväytti suoraan syötöstä Nuorten Leijonien avausmaalin tammikuun 2019 kultaisessa MM-finaalissa.

K’andre Miller ja Jesse Ylönen kuvattuna Rangersin ja Canadiensin välisessä ottelussa.

Tarinat ovat kertoneet, miten hän aikoinaan Espoossa hakeutui maalivahtijäillekin hiomaan laukaustaan aina kuin mahdollista. Armoa ei veskareille annettu tai kiekkoa välttämättä aina ammuttu haluttuun nurkkaan, kun maalinteko oli prioriteetti – kenties vähän väritettyjenkin juttujen mukaan.

”Ehkä nuorempana on ollut niin paljon intoa, etten ole niin miettinyt sitä maalivahtien näkökulmaa”, Ylönen hymähtää.

Vahvuuksiaan eli luistelua ja laukausta Ylönen haluaa yhä parantaa.

”En vieläkään koe, että laukaus olisi mikään älyttömän hyvä. Luisteluun ja laukaukseen olen taitopuolella varmasti keskittynyt eniten. Fysiikan kehittyessä ne toki myös automaattisesti vähän paranevat, mutta yritän löytää koko ajan uusia keinoja niiden kehittämiseksi.”

Tuloksentekoon NHL:ssä vaaditaan luonnollisesti enemmän kuin missään muussa kiekkoliigassa.

”Täällä pitää enemmän hakeutua kiekottomana paikkoihin ja tehdä töitä päästäkseen vapaaksi. Farmissa pystyy yksilötaidolla enemmän voittamaan tilanteita. Se on alkuun ollut yksi haaste, johon olen vähitellen tottunut ja saanut sitä parempaan päin”, Ylönen vertaa.

Montrealin farmijoukkue Rocket pelaa Lavalissa lähellä Montrealia.

”Täällä on tosi hyvät organisaatiot. Farmissakin on kuitenkin moneen lähtöön paikkoja ja halleja. Se on täällä ollut hyvä, että kaikki toimii ja AHL-joukkue on niin lähellä, kun olen kahden viime kauden aikana ravannut paljon ylös alas.”

NHL-kokoonpanoissa on yhä enemmän myös alaketjuissa pelaajia, jotka ovat taustaltaan taitopelaajia ja nousseet NHL:ään pelaten esimerkiksi junioriuransa puhtaasti hyökkäävässä roolissa. Puhtaita alaketjujen 0–0:n vääntäjiä on yhä vähemmän.

On tärkeää pystyä olemaan vastuullinen ja luotettava pelaaja myös omissa.

”Kokonaisvaltaista pelaamista haluan kehittää, että valmentaja pystyy luottamaan erilaisissa tilanteissa kuten silloin, kun puolustetaan johtoa. Puolustuspää pitää hoitaa mahdollisimman hyvin”, Ylönen sanoo.

”Vahvuuksistani haluan toki myös tehdä sellaisen aseen, että pystyn täälläkin tuomaan hyökkäyspeliin vielä enemmän.”

Montrealin päävalmentajaksi tuli kesken viime kauden pelaajalegenda Martin St. Louis, 47.

Hän teki uransa vain 173-senttisenä pelaajana liigassa, jossa pelaajat olivat keskimäärin vielä suurempia kuin nykyään. Se on hyvä tausta valmentajalle: St. Louisilla oli selviytyäkseen – ja ollakseen vieläpä yksi liigan parhaista pelaajista – pakko olla syvää ymmärrystä myös pelistä.

Nyt päävalmentaja jakaa oppejaan Montrealin nuorelle ryhmälle, jota rakennetaan hiljalleen kohti menestystä.

”Vaikka itsekin olen jo jonkin aikaa pelannut lätkää, niin häneltä tulee aika yksityiskohtaisia huomioita pelitilanteista, joita ei ehkä itsekään ensin huomaa. Hänen neuvoistaan tulee sellaisia ahaa-elämyksiä”, Ylönen kiittelee.

”Hän on ollut minulle tosi hyvä valmentaja. Hyvä joukkuekoutsi mutta myös hyvä kehittämään yksilöitä, Ylönen sanoo St. Louisista.”