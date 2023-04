Leevi Meriläinen torjui 34 kertaa NHL-debyytissään Carolinan vieraana.

Oulun Kärpissä SM-liigakauden torjunut Leevi Meriläinen luisteli tiistaina NHL-debyyttiinsä.

Meriläinen, 20, debytoi näin samalla kaudella ammattilaisena niin Liigassa, AHL:ssä kuin NHL:ssäkin.

AHL:ssä nollapelin viikonloppuna torjuneen Meriläisen NHL-debyytti oli onnistunut: 34 torjuntaa 37 laukauksesta NHL:n kakkosjoukkueen Carolina Hurricanesin kotiluolassa.

Carolina vyörytti heti ottelun alussa laukauksia Meriläisen maalille. Jesperi Kotkaniemi ohjasi 1–0-johtomaalin jo ajassa 1.50. Brady Skjei laukoi myöhemmin avauserässä jo kauden 18. maalinsa – Kotkaniemen syötöstä. Meriläinen oli maskin takana voimaton.

Tätä maalia kelattiin Ottawan haaston jälkeen jonkin aikaa videolta, kun Senators näki Kotkaniemen pelanneen korkealla mailalla reilusti ennen maalitilannetta. Kiekko ei kuitenkaan osunut tilanteessa suomalaissentterin mailaan, joten maali pysyi taululla ja Ottawa joutui alivoimalle.

Sitten Meriläinen pani luukut kiinni. Ottawa tuli tasoihin, kun Claude Giroux ja Brady Tkachuk ohittivat Antti Raannan.

Jatkoajalla Martin Nečas eteni keskisektoriin ja laukoi kiekon Meriläisen vartioimaan maaliin.

Kotkaniemen NHL-uran yhden kauden ennätyspisteet kirjataan nyt 16+23. 1–0-osumassa maalin edessä vääntänyt Jesse Puljujärvi ja Sebastian Aho jäivät pisteittä, Teuvo Teräväinen oli sivussa.

Meriläinen oli jo kauden seitsemäs maalivahti, joka on esiintynyt Senatorsin maalilla.

Cam Talbotin ja Anton Forsbergin loukkaantumisten takia helmi-maaliskuussa torjuntavastuuta kantoi pääasiassa tanskalainen Mads Søgaard, 22. Tolppien välissä on nähty myös Dylan Ferguson, Detroitiin siirtynyt Magnus Hellberg sekä Kevin Mandolese.

Carolina paahtaa Metropolien divisioonan kärjessä kolmen pisteen erolla New Jersey Devilsiin, joka on pelannut ottelun enemmän.

Devils murjoi Pittsburghin maalein 5–1. Kun Florida taisteli samalla 2–1-voiton Buffalosta, tilanne pudotuspeliviivalla muuttui.

Penguins on nyt viivan alla pisteen päässä Floridasta ja New York Islandersista, kun kaikilla joukkueilla on pelaamatta neljä ottelua.

Alavartalovammasta toipunut Ville Husso palasi kaukaloon torjumalla nollapelin ja Detroitille 5–0-voiton Montrealista.