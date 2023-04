Kansainvälinen miekkailuliitto päätyi noudattamaan Kansainvälisen olympiakomitean suositusta, ettei venäläisiä ja valkovenäläisiä urheilijoita päästetä joukkueina olympiakarsintoihin.

Niko Vuorinen on tyytyväinen, että hän voinee osallistua miekkailun olympiakarsintoihin.

”Nyt alkaa näyttää aika valoisalta pitkään aikaan”, miekkailija Niko Vuorinen kommentoi lajin tuoretta käännettä.

Kansainvälinen miekkailuliitto (FIE) päätyi kuin päätyikin noudattamaan Kansainvälisen olympiakomitean suositusta, ettei venäläisiä ja valkovenäläisiä urheilijoita päästetä joukkueina olympiakarsintoihin.

”Kansainvälisen miekkailuliiton päätös on yllättävä hyvällä tavalla. Vasta kuukausi sitten liitto äänesti edellisen suosituksen kumoon. Olen päätökseen todella tyytyväinen”, Vuorinen sanoo.

Karsinnat alkavat huhti–toukokuussa Puolassa, joka ilmoitti sallivansa vain venäläisten ja valkovenäläisten yksilöosallistumisen.

Heillä ei siis ole mahdollisuutta päästä vuoden 2024 olympiakisoihin Parisiin joukkueena.

Joukkueranking on pääasiallinen tapa karsia olympiakisoihin, joten päätös on merkittävä.

Joukkuekisaan osallistuvat maat saavat automaattisesti kolme miekkailijaa myös henkilökohtaisiin kilpailuihin, jonne paikat muuten ovat tiukassa.

Yksilökarsinnan kautta on mahdollista saada vain yksi paikka maata kohden. Vuorinen tavoittelee tätä yhtä paikkaa.

Kansainvälinen olympiakomitea on myös linjannut, että kilpailukiellossa ovat edelleen urheilijat, jotka tukevat aktiivisesti Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainaan ja urheilijat jotka työskentelevät armeijassa tai turvallisuusorganisaatioissa.

Jos ehdot täytyvät, Kansainvälinen olympiakomitea sallii venäläisten ja valkovenäläisten urheilijoiden osallistuvan karsintoihin neutraaleina urheilijoina ilman kansallistunnuksia.

”Mikäli päätöksen toteutumisesta pidetään kiinni oikeaoppisesti, maailmancupissa tuskin nähdään venäläismiekkailijoita edes neutraaleina urheilijoina”, Vuorinen sanoo.

Vuorisen mukaan yhdysvaltalaiset miekkailijat ovat jo keränneet listaa kaikista armeijan alaisista venäläisistä miekkailijoista.

”Sen mukaan kaikki parhaat venäläiset ovat ulkona”, Vuorinen sanoo.

Venäjän miekkailuliiton puheenjohtaja Ilgar Mamedov vahvisti asian tällä viikolla. Hän ja Venäjän olympiakomitea pitävät päätöstä syrjivänä.

Vuorinen on ollut huolissaan, että Suomen miekkailu- ja viisiotteluliitto ei päästä häntä olympiakarsintoihin, jos siellä on mukana kansainvälisessä boikotissa olevia urheilijoita. Liitto on pelännyt menettävänsä Vuorisen osallistumisen takia valtionapuja.