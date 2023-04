Ukrainasta kovaa tekstiä KOK:n suuntaan: ”Jos emme saavuta tätä, se on meidän tappiomme”

Freestylen maajoukkuevalmentaja Enver Ablajev vaatii toimenpiteitä, jotta venäläiset urheilijat eivät saa osallistua kansainvälisiin kilpailuihin.

Ukrainan freestylemaajoukkueen päävalmentaja Enver Ablajev kokee Kansainvälisen olympiakomitean (KOK) suositukset venäläisten ja valkovenäläisten urheilijoiden paluusta kansainvälisiin kilpailuihin tappiona maalleen, uutistoimisto Reuters kertoo.

Ukrainan hallitus on jo ilmoittanut, etteivät ukrainalaiset urheilijat osallistu Pariisin olympialaisten karsintakilpailuihin, jos heidän on kilpailtava venäläisiä vastaan.

”On tehtävä kaikki voitava sen varmistamiseksi, että he [venäläiset] eivät saa osallistua kansainvälisiin kilpailuihin”, Ablajev kertoi Reutersin mukaan Ukrainan yleisradioyhtiölle Suspilnelle.

”Jos emme saavuta tätä, se on meidän tappiomme. Jos he kilpailevat ja meidän urheilijoidemme sallitaan kilpailla heidän kanssaan, se on myös tappio. Samoin se, jos päätämme estää omien urheilijoidemme kilpailemisen.”

Ukrainan Oleksandr Abramenko (vas.) nousi Pekingin olympialaisissa freestylen hyppyjen palkintokorokkeelle Kiinan Qi Guangpun ja Venäjän olympiakomitean joukkueen Ilja Burovin kanssa vain muutama päivä ennen kuin Venäjä aloitti täysimittaisen hyökkäyssotansa Ukrainassa.

Ablajev, 43, on Krimin tataari, joka edusti urheilijana Ukrainaa kolmissa talviolympialaisissa. Hän on valmentanut Oleksandr Abramenkon hyppyjen olympiakultaan Pyeongchangissa ja hopealle Pekingissä.

Pekingissä Abramenko nousi palkintopallille venäläisen pronssimitalistin Ilja Burovin kanssa vain muutama päivä ennen Venäjän täysimittaisen hyökkäyssodan alkua.

”En voi edes kuvitella, että kukaan urheilijoistamme olisi samassa rinteessä tai palkintokorokkeella venäläisen urheilijan kanssa”, Ablajev sanoi.

”Monet venäläiset urheilijat tukevat niin sanottua erityisoperaatiota Ukrainaa vastaan. Siksi olemme varmoja siitä, että heillä ei ole oikeutta esiintyä sivistyneessä maailmassa.”

KOK:n suositukset perustuvat niin sanottuun neutraalin urheilijan asemaan eli venäläiset ja valkovenäläiset urheilijat kilpailisivat ilman maatunnuksiaan tai joukkuestatusta. Avoimesti sotaa tukevia urheilijoita ei päästettäisi kisoihin.

Suomen olympiakomitean kanta on, ettei venäläisiä urheilijoita voi tällä hetkellä ottaa mukaan.