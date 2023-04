Utah Jazzin suomalaistähti vastasi Hoopshype-sivuston kysymyksiin.

Lauri Markkanen pitää The Finnisher -lempinimestään.

The Finnisher, Lauri Legend, Lauri Bird ja The Marksman ovat Lauri Markkasen lempinimiä, ja Hoopshype-nettisivuston haastattelussa suomalaiskoripalloilija sai vastata kysymykseen, mikä niistä on hänen suosikkinsa.

”The Finnisher, ehdottomasti. Olen todella ottanut sen omakseni. Marksman tarkoittaa, että osaa heittää kolmosia. The Finnisherissä on kyse ajattelutapakatkaisimesta, että yritän donkata kaiken, pelata aggressiivisesti ja mennä vastustajan rinnasta läpi. Marksman on cool, mutta mitä jos tulee huono heittoputki”, Markkanen vastasi.

Markkanen on tällä kaudella pelannut ylivoimaisesti uransa parasta koripalloa ja noussut NBA:n tähdistöottelupelaajaksi. Hän korosti kovaa työntekoa ja uskoa omiin kykyihinsä nousunsa taustalla, mutta nosti myös esiin Clevelandissa ja Utahissa saamansa mahdollisuudet sekä viime vuoden EM-kisoissa kasvaneen itseluottamuksensa.

”Minulla oli alavireisiä vuosia Chicagossa. Kaikki eivät saa toista mahdollisuutta. Kun tulin Clevelandiin [kaudella 2021–2022], urani pääsi taas vauhtiin”, Markkanen sanoi.

Markkaselta kysyttiin, hiipuiko hänen uskonsa siihen, että hän pääsisi nykyiseen tilanteeseensa.

”En sanoisi että lakkasin uskomasta, mutta en ollut varma, että tilaisuus tulisi. Kaikki eivät saa toista tilaisuutta, joten minun pitää olla kiitollinen.”

Markkanen kertoi löytäneensä peli-ilon uudelleen viime kaudella Clevelandissa, josta hänet myytiin täksi kaudeksi Utah Jazziin.

”Se oli virkistävä vuosi minulle. En syytä Chicagoa, mutta asetin paljon painetta itselleni. Sitten kun en pystynyt pelaamaan niin korkealla tasolla, menetin tavallaan peli-ilon, koska odotin paljon, mutta se ei toteutunut.”

Markkaselta kysyttiin myös, miten Utahin päävalmentaja Will Hardy eroaa muista valmentajista suomalaisen uralla.

”Tämä ei ole suunnattu muita valmentajia vastaan. Pelaajisto on erilaista ja samoin systeemi, jota hän käyttää. Kiitän aina joukkuekavereitani ja valmennusryhmää tästä vuodestani. En pelaa yksi vastaan yksi -koripalloa. Liikun paljon ja korini syntyvät syötöistä. Tätä ei olisi tapahtunut ilman heitä. Tämä systeemi hyödyntää minun vahvuuksiani ja kaikki pelaajistossa uskovat siihen, mitä me teemme”, Markkanen vastasi.

Markkanen on vahvasti tyrkyllä kauden aikana eniten kehittyneen pelaajan palkinnon saajaksi.

”Se olisi mahtavaa. Olen hyvin ylpeä kovasta työstäni ja all stariksi tulemisesta, kun tiedän mitä olen käynyt läpi ja miten olen pystynyt nousemaan. Se merkitsisi paljon. Toivottavasti saan sen.”