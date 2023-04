Norwich Cityä loppiaisesta alkaen luotsannut David Wagner puhuu suomalais­hyökkääjästään lämpimään sävyyn.

Jalkapallon Englannin kakkostasolla Championshipissä eli Mestaruussarjassa pelaavan Norwich Cityn päävalmentaja David Wagner ylistää seuran keväällä jättävää Teemu Pukkia sanomalehti Norwich Evening Newsin haastattelussa.

Kesällä 2018 Norwichiin siirtynyt Pukki on pelannut seurassa 204 ottelua ja tehnyt 88 maalia. Hän on Norwich Cityn kaikkien aikojen maalintekijä­tilastossa neljäntenä.

”Teemu on loistava pelaaja, maalintekijä ja hyökkääjä, joka on luonut ja luo yhä perintöään täällä”, Wagner sanoo.

”Hän on myös todella hyvä ihminen, ja on ollut ilo työskennellä hänen kanssaan. Hän on niin hyvä hahmo pukukopissa ja kentällä.”

Norwich City tiedotti 33-vuotiaan Pukin lähdöstä keskiviikkoiltana. Wagnerin mukaan lähtöpäätös on suuri uutinen koko seuralle, vaikka se ei häntä yllättänytkään. Seuraan loppiaisena pestattu Wagner kertoo aavistaneensa asian jo ensimmäisinä viikkoinaan.

”Teemun tulevaisuus ei rehellisesti sanottuna ollut minulle koskaan kysymysmerkki. Nyt se on virallista, mikä on mielestäni hyvä asia hänelle ja meille. Hän voi nyt keskittyä peliinsä”, Wagner kertoo.

Hän sanoi jo tammikuussa, ettei Pukki ollut hyväksynyt seuran uutta sopimustarjousta. Suomalaishyökkääjä oli kertonut miettivänsä jatkoaan vasta tulevana kesänä.

Pukki pelaa Norwichissa viidettä kauttaan. Hän oli nostamassa seuraa Valioliigaan vuosina 2019 ja 2021. Molemmat visiitit Valioliigassa jäivät yhden kauden mittaiseksi.

”Viisi vuotta on pitkä aika pelata tasaisesti ja tehdä maaleja tasaiseen tahtiin näin korkealla tasolla”, Wagner huomauttaa.

Hänen mukaansa seura ilmoitti Pukin lähdöstä jo nyt, jotta kannattajat voisivat jättää seuran ja Huuhkajien maalitykille arvoisensa jäähyväiset.

”Sen on oltava enemmän kuin pelkkä viimeinen kotipeli, kun miettii, millainen pelaaja hän on ja mitä hän on tälle seuralle tehnyt.”

Norwich Cityn urheilujohtaja Stuart Webber kehui Pukin panosta jo keskiviikkona ja korosti seuran olevan ylpeä siitä, mitä hän on ”Kanarialintujen” paidassa saavuttanut.

”Hän on ollut mukana osassa seuran upeimpia hetkiä, ja hänet muistetaan seura­legendana pitkän aikaa”, Webber sanoi.