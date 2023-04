Kiipeilijän sormet ovat niin kovettuneet, että passiinkaan ei saa kaikkia sormenjälkiä.

Kalliokiipeilijä Anna Liina Laitisella oli keskiviikkona aihetta juhlaan. Laitinen onnistui kiipeämään Escalatamasters-reitin Pohjois-Espanjan Olianassa.

Helsinkiläisen Laitisen, 32, kiipeämän reitin vaikeusaste on 9a. Hän on ensimmäinen suomalainen nainen, joka on onnistunut kiipeämään tätä vaikeusastetta olevan reitin. Maailmassa on hänen arvionsa mukaan nelisenkymmentä naista, jotka ovat pystyneet 9a-vaikeusasteen.

”Se on ollut pitkäaikainen haave ja unelma. En tiennyt, riittävätkö rahkeet siihen. Ihan uskomattomalta tuntuu, että pystyi siihen”, Espanjasta tavoitettu Laitinen kertoi puhelimitse.

Kalliokiipeilyssä vaikeusastetta määritellään usein ranskalaisella vaikeusasteikolla. Asteikko alkaa tasosta 4a, jonka jälkeen seuraavat ovat 4b, 4c ja 5a. Näin jatketaan numerosta toiseen.

"Vuonna 2017 maailman kovin kiipeilijä Adam Ondra onnistui 9c-köysireitin. Se on erittäin vaikea ja toistaiseksi vaikein tavoiteltava. Siihen on pystynyt kaksi ihmistä. Jos pääsee 9-asteikkoon, on päässyt jo harvojen joukkoon”, Laitinen kertoo vaikeusasteen merkitystä.

Laitisen kiipeämä reitti on noin 40-metrin pituinen ja niin sanottu yhden köydenmitan reitti. Otteen syvyys on osassa reittiä kuusi millimetriä. Putoaminen uhkaa jatkuvasti, ja kiipeilijältä vaaditaan voimaa, tekniikka ja voimakestävyyttä.

40 metrin kiipeäminen kesti Laitiselta 30–40 minuuttia. Matkaa ei tehdä tasaisesti metri ja minuutti -ajatuksella. Kun jossain kohtaa tarjolla on parempi ote, kiipeilijä palautuu sen turvin. Laitinen kuvaakin kiipeilyä intervalliseksi suoritukseksi.

”Vaikein kohta on todella pitkään jatkuva. Ei ollut vain paria vaikeaa otetta mistä saada otetta. Noin 30 ’muuvia’ pitää tehdä sellaisilla kuuden millimetrin otteilla. Jos laittaa seinää vasten päällekkäin 6–8 luottokorttia, sellaisia kohtia pitää pystyä etenemään putoamatta loppuun asti.”

Ajatuskin kuulostaa äkkiseltään mahdottomalta. Mutta kiipeilijän sormia valmistetaan toimimaan kiipeilyolosuhteissa. Sormet karaistuvat kiipeillessä, mutta lajin harrastajien käytössä on myös voiteita, jotka kosteuttamisen sijaan kuivattavat ihoa.

Yhdysvaltalainen tuotemerkki Rhino Skin, suomennettuna sarvikuonoiho, kertoo osuvasti pyrkimyksistä. Ihon sormenpäässä pitää kestää ilman verenvuotoja, jotka aiheuttaisivat pitkiä taukoja lajista ja haittaisivat toistojen saamista.

Laitinen käyttää tarvittaessa hiomapaperia sormenpäidensä käsittelyyn.

”Esimerkiksi passiini en saa kaikkia sormenjälkiä. On vain peukalosta tai pikkurillistä”, Laitinen kertoo.

Ennen keskiviikkoista onnistumistaan Laitinen ehti yrittää Escalamasterin reittiä lukuisia kertoja. Tarkkaa määrää hän ei ole laskenut itsekään.

Espanjassa hän on ollut tällä erää kuukauden ja jo viime vuonna hän oli pidemmän reissun yhteydessä viikon yrittämässä samaa reittiä. Laitinen sanoo reitin inspiroineen häntä vuosia, ja viime vuonna hän pääsi näkemään sen omin silmin.

”Rakastuin ensisilmäyksellä, se on hieno ja kuvauksellinen linja. Päätin treenata sitä varten Suomessa ollessani”, Laitinen sanoo.

”Kiipeilijänä on joutunut kehittymään. On pitänyt keskittyä pääkopan hallintaan. Kakki vuoden sisällä tehty on valmistanut reittiin sekä kotimaassa että ulkomailla. Se on ollut tietynlainen pakkomielle.”

Kahdesti sairastettu koronavirustauti häiritsi lopulta valmistautumista. Jälkimmäisen tartunnan jäljiltä Laitinen lähti vielä keskenkuntoisena Espanjaan ja kiipeili itsensä kuntoon suorituspaikalla harjoittelemalla.

Lähtö viivästyi toivotusta, mutta lopulta paikalle oli lähdettävä, sillä lämpiävät ilmat vaikeuttavat suoritusta, kun kitka vähenee käsien hikoilun lisääntyessä.

”Keli-ikkuna on aika pieni ja noin vaikealla reitillä merkitsee paljon onko ilmanlaatu viileä, että on hyvä kitka.”

Laitinen juhli suoritustaan tuoreeltaan kiipeilykavereidensa kanssa matka-autossa keskellä vuoria. Köysikiipeilyssä matkaan ei voi lähteä täysin yksin, koska mukaan tarvitaan vähintään varmistaja.

Seuraava tavoitekin siintää jo mielessä. Toinen Laitisen pitkäaikainen unelmalinja on Sveitsissä. Siihen hän iski silmänsä jo reilu vuosikymmen sitten, kun kiipeilyharrastus oli kestänyt 3–4 vuotta.

”Katsoin sitä ja toivoin, että jonain päivänä olisi sen verran hyvä, että voi yrittää. Kanadalainen kaverini on menossa kokeilemaan, ja siinä on oma mahdollisuus.”