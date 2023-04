Eetu Koivistoinen antoi tunnustusta Tapparan ylivoimalle, mutta kaipaa HIFK:n alivoimalta lisää tylyyttä.

Tapparan kultakypärä Jori Lehterä on joukkueensa ylivoiman pyörittäjä. HIFK:n kultakypärä Eetu Koivistoinen sanoi, että Tapparan ylivoimaa on yritetty opiskella HIFK:n puolella.

Tampere

Tappara–HIFK 5–2 (voitot 3–1, neljällä voitolla jatkoon)

Helsingin IFK tarvitsee kolme voittoa putkeen, jotta tie finaaliin aukeaisi tällä jääkiekon Liiga-kaudella.

Tappara voitti neljännen välierän maalein 5–2, ja seuraava voitto vie mestaruutta puolustavat tamperelaiset loppuotteluihin.

Loppulukemat olivat täsmälleen samat kuin sarjan kolmannessa kohtaamisessa, mutta kentällä nähtiin jämäkämpi HIFK. Ottelusarjan kolmannen voiton Tappara ratkaisi kolmen ylivoimamaalin turvin.

”Erikoistilannepelin hävisimme tänään. Otimme vähän tyhmiä jäähyjä emmekä olleet alivoimalla tarpeeksi tylyjä”, sanoi HIFK:n keskushyökkääjä Eetu Koivistoinen.

Etenkin Tapparan ensimmäisessä ylivoimamaalissa nähtiin henkilökohtaista taitoa yllin kyllin. Kultakypärä Jori Lehterä heitti taidokkaan poikittaissyötön HIFK:n alivoimaneliön läpi. Syötön kohteena ollut Niko Ojamäki puolestaan pääsi esittelemään laukaustaan, jonka turvin hänet vuosi sitten kruunattiin KHL:n maalikuninkaaksi.

Muut Tapparan ylivoimamaalit juonivat Kristian Tanus ja Anton Levtchi.

”Olemme katselleet sitä tosi paljon. Se vaihtuu koko ajan. He muuttavat sitä, ja me yritämme siihen reagoida. On pieniä juttuja, joita meidän pitää tehdä siinä paremmin”, Koivistoinen sanoi.

”Heillä on hyvä ylivoima, ei siitä pääse mihinkään. Olemme pelanneet hyvää alivoimaa, mutta nyt pari peliä on ollut vähän heikompaa. Uskon, että maanantaina ollaan sen kanssa taas parempia.”

Siinä missä Tappara ratkoi pelin ylivoimalla, HIFK:n tilaisuudetkin jäivät vähiin. Kahteen ensimmäiseen erään joukkue sai yhden ylivoiman. Tilanteen jo revettyä kolmannessa erässä tuli toinen. Osumaa ei tuonut kumpikaan.

Koivistoisen mukaan ratkaisu ylivoimalle pääsemiseen löytyy kiekollisesta pelistä.

”Meidän pitää pysyä paremmin kiekossa hyökkäysalueella, että saamme vastustajaa rikkomaan. Niin kuin kotipeleissä saatiin”, Koivistoinen tiivistää.

HIFK:n maalit neljännessä pelissä tekivät Leevi Teissala ja Koivistoinen. Välieräsarja jatkuu kahden välipäivän jälkeen pääsiäismaanantaina. Myös viides ottelu pelataan Tampereella.