Mikko Rantanen rikkoi sadan pisteen rajan ja nousi jo 54 maaliin.

Vancouver

Suomalaistähti Mikko Rantanen teki kaksi maalia ja syötti myös kaksi, kun Colorado kohtasi Anaheimin vieraskentällä.

Colorado voitti ottelun jatkoajalla maalein 5–4.

Avalanche johti 2–0 mutta hukkasi etunsa. NHL:n heikoimpiin lukeutuva Anaheim tuli toisessa erässä tasoihin, kun ensin osui Frank Vatrano ja sitten Rantasen kiekonmenetyksen jälkeen Adam Henrique läpiajosta.

Päätöserässä Ducks teki kaksi lisää ennen kuin se jäähyili ja päästi Coloradon tasoihin. Rantanen kavensi ja syötti Nathan MacKinnonin tasoituksen. Jatkoajalla Evan Rodrigues hankki Vatranolle jäähyn, ja MacKinnon iski kiekon ylivoimalla häkkiin.

Rantanen on nyt 2000-luvun ensimmäinen suomalaispelaaja, joka on tehnyt yhdessä runkosarjassa sata pistettä. Historiassa samaan ovat pystyneet Jari Kurri ja Teemu Selänne.

Rantasen kauden saldo 79 ottelusta on 54+48=102.

Coloradon vieraskiertue Kaliforniassa on nyt paketissa. Sillä on jäljellä kaksi kotiottelua, joissa vastaan tulevat Edmonton ja Winnipeg. Runkosarjan viimeinen ottelu ja vieraspeli on Nashvilleä vastaan.

Rantanen teki torstain kierroksella San Josessa historiaa, kun hänestä tuli kolmas suomalainen 50 maalin rajan rikkonut pelaaja.

fakta Suomalaisten 50 maalin kaudet Teemu Selänne, 76 maalia, kausi 1992–93 Jari Kurri, 71, 1984–85 Kurri, 68, 1985–86 Kurri, 54, 1986–87 Mikko Rantanen, 54, 2022–23 Kurri, 52, 1983–84 Selänne, 52, 1997–98 Selänne, 51, 1996–97

Lauantain kierroksella hän jäi Los Angelesissa pisteittä ja otti lopun käytösrangaistuksensa ansiosta 12 minuuttia jäähyjäkin, mutta Colorado voitti 4–3.

Colorado johtaa Keskistä divisioonaa kahden pisteen erolla Dallasiin.

Sunnuntain toisessa ottelussa Boston Bruins haki 5–3-voiton Philadelphiasta.

Useita avainpelaajiaan lepuuttanut Boston teki NHL-ennätyksen kauden 63. voitollaan. Samaan ei ole koskaan aiemmin pystytty runkosarjassa.

Bruinsin tshekkitähti David Pastrnak paiskoi hattutempun ja puhkaisi samalla 60 maalin rajan. Pastrnakin kolmas osuma vei hänet myös 300 runkosarjaosuman rajapyykkiin.