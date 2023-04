HIFK:lla on edessä vielä pronssipeli. Pian päättyvä kausi muistetaan maalivahti Roope Taposen läpimurrosta sekä päävalmentaja Ville Peltosen osakseen saamasta luottamuksesta, kirjoittaa urheilutoimittaja Riku Teiskonlahti.

Helsingin IFK:n jääkiekkokausi miesten Liigassa on pronssiottelua vaille valmis. Tappara ei lopulta jättänyt kotipeleissään epäilyksiä finaaleihin kuuluvasta joukkueesta vaan vei kolme Tampereen kohtaamista nimiinsä ja voitti ottelusarjan 4–1.

Pitkälle syksyyn näytti siltä, että HIFK taistelisi finaalipaikan sijaan pääsystä varsinaisiin pudotuspeleihin. Hieman ennen vuodenvaihdetta kohdalleen loksahtanut peli nosti joukkueen jopa suoraan puolivälieräpaikkaan.

HIFK:n osalta pronssipeliin päättyvä kausi muistetaan maalivahti Roope Taposen läpimurrosta sekä luotosta päävalmentaja Ville Peltoseen siinä vaiheessa, kun potkuspekulaatiot kävivät kuumina.

Välierät olivat osoitus vaatimustasosta, johon HIFK:n on pystyttävä, jotta mestaruus ennen pitkää löytäisi tiensä Helsinkiin. Tappara on Liigan kiistattomin kestomenestyjä, joka on asettanut pelillisen riman Liigassa Euroopan parhaan joukkueen tasolle.

Mielenkiintoinen vertailukohta nyt ratkenneen välieräparin välille saadaan vielä kesällä, kun kuluvan kauden tilinpäätökset julkaistaan. Tappara ja paikallisvastustaja Ilves kiristävät Nokia-areena veturinaan kilpailua myös talouspuolella. Luvassa on tietoja ensimmäisestä kaudesta, jonka tamperelaiset ovat pelanneet kokonaisuudessaan ja ilman koronarajoituksia uudessa areenassaan.

Talousluvut tarkentavat aikanaan näkemystä siitä, millaista talousmahtia vastaan HIFK:n on lähivuosina taisteltava menestyksestä. Samalla ne kertovat siitä, miten paljon uutuuttaan kiiltävä areena tuo verrattuna tunnelmalliseen, mutta osin vanhanaikaiseen Helsingin jäähalliin.