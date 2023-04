Helsingin Jalkapalloklubin kapteeni Mimmi Nurmela huokuu hyväntuulisuutta ennen naisten kotimaisen pääsarjakauden alkamista, mutta kokeneen pelaajan mielessä liikkuu myös ajatuksia siitä, miten naiset pääsisivät lajissa eteenpäin, saisivat nykyistä parempia pelaajapalkkioita ja voisivat siirtyä täysammattilaisiksi.

”Fiilikset ovat odottavaiset. Harjoituskausi on ollut onnistunut fiilisten ja tulosten puolesta. Meillä on ollut vaihtuvuutta, mutta sen ansiosta joukkueeseen on tullut lisää monipuolisuutta”, sanoo Nurmela.

HJK avaa kautensa Kansallisessa liigassa sunnuntaina (16.4.), kun se kohtaa kotikentällään Espoon Hongan.

Topparina ja puolustaja viihtyvä Nurmela, 26, aloittaa 9. kautensa sopimuspelaajana pääsarjassa. Kova ja tunnollinen työ on vuosien kuluessa tuottanut tulosta, ja Nurmela on päässyt juhlimaan mestaruutta viidesti: neljä kertaa PK-35 Vantaan kanssa ja kerran nykyisen seuransa HJK:n kanssa. SM-hopeaa on tullut kahdesti.

”Yhdenkään pääsarjakauden aikana en ole joutunut itse kustantamaan pelaamistani. Olen ollut puoliammattilainen ja olen sitä edelleen. Minulle maksetaan, joten saamapuolelle jään.”

Nurmela ei tietenkään paljasta palkkioitaan mutta tekee selväksi, ettei pelkkä pelaaminen lyö leiville.

”Vain harva naisjalkapalloilija pystyy Suomessa elättämään itseään pelaamalla. Toki poikkeuksiakin on”, sanoo Nurmela ja viittaa liigan suurimmilla budjeteilla operoiviin Kuopion Palloseuraan (KuPS) ja Åland Unitediin.

KuPS:n pelaajabudjetti on liigan suurin, 250 000 euroa. Ahvenanmaan ylpeys tulee liigan seuroista kakkosena: 178 000 euroa.

Nurmela sanoo, että ”aina on ollut kaikenlaista proggista” pelaamisen ohessa. Helsinkiläinen on pitänyt huolen siitä, ettei kaikki ole jäänyt vain jalkapallon varaan. Valtiotieteiden maisteri on pian siirtymässä uuteen siviilityöhönsä, kunhan saa työsopimuksensa allekirjoitettua.

Jalkapallo on kuitenkin Nurmelan intohimo.

”Edelleen unelmoin siitä, että voisin elättää itseni jalkapalloa pelaamalla.”

Nurmelan edustamassa seurajoukkueessa ei ole yhtään täysammattilaista.

Mitä pitäisi tehdä, jotta täysammattilaisuuteen päästäisiin?

”Kaikki lähtee arvostuksesta, näkyvyydestä ja kiinnostuksesta. Olen toiveikas, että kehitystä tapahtuu. Onhan jo nyt monissa muissa Euroopan maissa naisten liigoissa tehty yleisöennätyksiä”, Nurmela sanoo.

Heidi Pihlaja ei kadehdi miesten jalkapalloilun suurempia budjetteja: ”On vain hyvä asia meille kaikille, kun kotimainen jalkapallo menee eteenpäin ja taloudellisia resursseja tulee lisää.”

Palloliiton kehityspäällikkö Heidi Pihlaja vastaa työssään myös Kansallisen liigan kehityksestä. Hänen mukaansa yhteistyökumppaneilta tuleva potti on kuusinkertaistunut parissa kolmessa vuodessa, mutta työtä seurojen toimintaedellytyksen parantamiseksi on tärkeää määrätietoisesti jatkaa.

Hiljattain Urheilulehti ja HS kertoivat Veikkausliigan rahavirroista. Uuden mediasopimuksen ansiosta jokainen Veikkausliigan seura saa noin puoli miljoonaa euroa pelkästään sarjaan osallistumisesta. Myös Euroopan jalkapalloliitolta tuleva solidaarisuuspotti kasvoi.

Ollaanko Kansallisessa liigassa kateudesta vihreitä, kun vain miesten pääsarjassa päästään kiinni tällaisiin rahoihin?

”Ei olla. On vain hyvä asia meille kaikille, kun kotimainen jalkapallo menee eteenpäin ja taloudellisia resursseja tulee lisää”, toteaa Pihlaja.

”Me tiedämme, että töitä on vielä valtavasti edessä. Kansallisen liigan yhteenlaskettu pelaajabudjetti on noin yksi viidestoistaosa miesten liigan yhteenlasketusta pelaajabudjetista, ja tässä on taustalla myös historiallinen kehitys – naisten joukkueurheilu tulee takamatkalta suhteessa miesten joukkueurheiluun.”

Pihlaja iloitsee siitä, että naisten pääsarja pääsee alkamaan suunnitellusti tulevana viikonloppuna. Joskus liiga on aloitettu jo maaliskuun lopulla, ja silloin olot eivät ole aina mahdollistaneet pelaamista ulkona.

”Maaliskuun lumialoituksiin ei ole enää suurta hinkua palata.”

Pihlaja toivoo jo työnsäkin puolesta, että väkeä tulisi katsomoihin. Palloliitto on tehnyt myös konkreettisia toimia asian hyväksi. Viidelle paikkakunnalle (Helsinki, Espoo, Turku, Tampere ja Oulu) on palkattu puolipäiväinen koordinaattori vetämään Tulevaisuuden tähdet -nimistä ohjelmaa.

”Tavoitteena on linkittää paikalliset Kansallisen liigan joukkueet ja alueen juniorijoukkueet. Haluamme luoda nuorille roolimalleja ja sellaista kulttuuria, että käydään naisten liigaotteluissa.”

Pihlajan tavoin Kuopion Palloseuran päävalmentaja Ollipekka Ojala muistuttaa, ettei Veikkausliigan seuroja tarvitse kadehtia tulovirtojen takia.

”Kaikki, mikä vie Suomen futista eteenpäin, on hyvä juttu”, sanoo Ojala.

Ojala aloittaa viidennen kautensa naisjoukkueen päävalmentajana. Mestaruutta puolustavassa joukkueessa myös apuvalmentaja ja fysioterapeutti ovat päätoimisia. Maalivahtivalmentajakin on päätoiminen, mutta se tehtävä on jaettu miesten ja naisten joukkueiden kesken.

Mutta montako pelaajaa painaa pallon perässä päätoimisesti?

”Ihan tarkasti en pysty sanomaan. Meillä on kolme lukioikäistä, ja loput ovat järjestäneet elämänsä niin, että voivat keskittyä futikseen. Meillä ei tarvitse treenata aamukahdeksalta ja toisen kerran iltakahdeksalta. Työpäivä on kello 8–15, ja päivittäin harjoitukset alkavat yleensä kello 13. On tehty sellaisia päätöksiä, jotka tämän mahdollistavat.”

Kansallisen liigan avauskierros: perjantaina (14.4.) PK-35 Vantaa–Ilves, lauantaina (15.4.) HPS–Åland United, KuPS–ONS, PK-35–TPS, sunnuntaina (16.4.) HJK–Honka.