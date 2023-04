Golden Globe Racessa purjehtiva Ian Herbert-Jones on vaikeuksissa Etelä-Atlantilla.

Golden Globe Race -kisaan lähti 16 venettä, ja jäljellä on vain kuusi.

Brittipurjehtija Ian Herbert-Jones on merihädässä yksinpurjehduskilpailussa Golden Globe Racessa (GGR). Herbert-Jonesin masto on katkennut, ja hän on loukannut selkänsä ja päänsä.

Herbert-Jones jäi maanantaina keskelle pahaa myrskyä Etelä-Atlantilla. Tuulen nopeus puuskissa oli jopa 40 metriä sekunnissa ja kymmenmetriset aallot jyrkkiä, murtuvia ja teräviä.

Herber-Jonesin Puffin-niminen vene kaatui, ja masto katkesi. Kisajärjestäjät kertovat hänen lähettäneen hätäsignaalin maanantaina.

Tapio Lehtinen oli mukana samassa kilpailussa, mutta hänen Asteria-veneensä upposi marraskuussa. Lehtinen kertoo tuntevansa Herbert-Jonesin ja tämän veneen hyvin.

Unkarilais-amerikkalainen Istvan Kopar purjehti neljä vuotta sitten veneellä saman kisan läpi, ja Herbert-Jones on Lehtisen mukaan parantanut ja vahvistanut venettä sittemmin.

Herbert-Jones on tämän vuoden kilpailussa viimeisenä, ja mies oli jäänyt rajun matalapaineen alle.

”Kilpailujärjestäjät olivat varoittaneet erittäin syvästä matalapaineesta. Veneet ovat niin pieniä ja hitaita, että säätiedotukset ovat vähän laiha lohtu. Pitää olla niin hyvin varustettu vene, että pystyy ottamaan sään niin kuin se annetaan”, Lehtinen toteaa.

Hän nostaa esiin kriittisen asian Herbert-Jonesin ja etenkin Puffin-veneen kannalta. Katkennut masto pitäisi saada irti.

Se vaatii kymmenen 10–12 millimetrin ruostumattoman vaijerin katkaisemista äärimmäisen vaikeissa olosuhteissa.

”Veneen vieressä roikkuva masto jyskyttää veneen 10 millimetrin lasikuitulaminaattia. On pirunmoinen kiire saada vaijerit leikkureilla tai vaikka rautasahalla poikki ja masto uppoamaan.”

”Muuten on riski, että maston jämät tekevät veneen kylkeen niin ison reiän, että vene uppoaa.”

Maston katkeaminen tekee veneen liikkeistä aallokossa rajumpia, mikä vaikeuttaa toimimista entisestään.

Herbert-Jones ilmoitti yhdessä viestissä, että vettä oli veneen sisällä jo puoli metriä. Myöhemmin hän viestitti vedentulon olevan kontrollissa.

Nopeaa helpotusta tilanteeseen ei ole tiedossa. Lähin laiva oli maanantai-iltana reilun vuorokauden matkan päässä. Sää oli maanantaina niin huono, että pelastusoperaatio olisi ollut erittäin vaikea suorittaa.

Lehtinen muistuttaa, että vaikka säälle ei voi mitään, voi moneen asiaan valmistautua. Hänellä esimerkiksi oli mahdollisuus ohjata Asteria-venettään sisätiloista toisin kuin kanssakilpailijoilla.

Lehtinen pystyi istumaan turvavöissä ja ohjaamaan venettä jalustimilla, jotka olivat peräsimestä vedettyjen köysien päässä. Näkyvyyden takasi ohjauspisteen päälle asennettu kilpaveneen polykarbonaattikupu.

”Veneet ovat niin pieniä ja riski mennä nurin, että se on ainoa järkevä tapa varustautua tuohon kisaan.”

Herbert-Jones on käynyt kerran maissa korjaamassa tuuliperäsintään ja pudonnut siksi varsinaisen kilpailun ulkopuolella purjehdittavaan chichester-luokkaan. Hän on luokassa kolmantena, eli viimeisenä.

GGR:n kilpaluokan johdossa on eteläafrikkalainen Kirsten Neuschäfer. Syyskuussa kisaan startanneista 16 veneestä jo kymmenen on keskeyttänyt.

Neuschäfer on purjehtija, joka ehti marraskuussa ensimmäisenä pelastuslautassa olleen Lehtisen luo.

Lehtinen pääsi Neuschäferin veneestä paikalle tulleeseen rahtialukseen, jolla hän matkasi Jakartaan.