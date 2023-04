Venäjän jalkapallon kaikkien aikojen maalitykki Aleksandr Keržakov muutti pois Venäjältä sodan takia, mutta presidentti Vladimir Putinia hän ei suoraan arvostele.

Venäjän kaikkien aikojen parhaimpiin jalkapalloilijoihin lukeutuva Aleksandr Keržakov on jättänyt Venäjän. Syynä on Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa. Norjalainen VG kertoo, että Keržakov on asunut viime syksystä lähtien Arabiemiraateissa ja Kyproksella.

”Tilanne meni erittäin vaikeaksi minulle ja vaimolleni. Pelkään. En uskonut, että mitään tällaista olisi mahdollista tapahtua”, Keržakov sanoo venäläisen journalistin Nobel Arustamjanin Youtube-kanavalla.

”Kun minulta kysyttiin haastatteluissa suurinta toiveittani, vastasin ’että ei olisi sotaa’. En voi ymmärtää, että jotain tällaista voisi tapahtua nykyaikaisessa ja kehittyvässä yhteisössä.”

Keržakov kuitenkin kiistää, että hän tai hänen perheensä olisi tuominnut maansa. Hän ei myöskään puhu suoraan Venäjän presidentistä Vladimir Putinista ja hänen hallinnostaan eikä suoraan vastaa, mikä on pielessä nykypäivän Venäjällä.

Keržakovin maastamuutto ei ole jäänyt huomaamatta venäläisiltä poliitikoilta. Esimerkiksi Venäjän liberaalidemokraattista puoluetta edustavan ja Venäjän curlingliiton puheenjohtajan Dmitri Svištševin mukaan Keržakovin lähtemisestä kuuleminen on outoa, vaikka hänellä onkin oikeus tehdä niin.

”Kaiken, mikä hänellä nyt on, hän on saanut Venäjältä. Hänen täytyy ymmärtää tämä erittäin hyvin. Venäjän kansalaisena täytyy olla tietoinen, että oikeuksien lisäksi on velvollisuuksia”, Svištšev sanoo Govorit Moskva -sivustolla.

Svištševin mielestä Keržakovia ei kuitenkaan ole syytä pitää ”ulkomaiden agenttina”, joina Putin-kriittisiä journalisteja ja poliitikkoja on pidetty.

Myös Putinin Yhtenäinen Venäjä -puolueen edustaja ja entinen taitoluistelun olympiavoittaja Svetlana Zjurova kritisoi Keržakovia.

”En odottanut Keržakovilta tällaista. Hän vaikutti minusta Venäjän kannattajalta.”

Keržakov pelasi urallaan Pietarin Zenitissä, Sevillassa ja Moskovan Dinamossa. Hän on kaikkien aikojen venäläinen maalintekijä. Keržakov teki urallaan 233 maalia kilpailullisissa otteluissa. Hän on myös Venäjän maajoukkueen paras maalintekijä 30 maalillaan.

Peliuransa jälkeen Keržakov on toiminut valmentajana. Viimeisin pesti oli tänä keväänä kyproslaisessa Karmiotissa Polemidionissa, mutta se kesti vain noin kaksi kuukautta. Joukkue pelasi tuona aikana kuusi ottelua, joista se voitti yhden.