Hollywood-tähtien seura järjesti draamaa – ”Sydämeni on lyönyt kaikki lyöntinsä”

Wrexham otti maanantai-iltana ison askelen kohti nousua viidenneltä sarjatasolta Kakkosliigaan.

Englannin jalkapallon viidennen sarjatason, Kansallisen liigan (National League), Wrexham on noussut otsikoihin kahden kauden ajan enemmän kuin useimmat Valioliigan joukkueet, puhumattakaan alempien tasojen liigajoukkueista.

Syynä on tietysti se, että walesilaisen Wrexhamin omistajina ovat Hollywood-tähdet Ryan Reynolds ja Rob McElhenney. Maanantai-iltana kaksikko oli todistamassa Kansallisen liigan kärkiottelua, jossa Wrexham kohtasi Notts Countyn.

Ottelun jälkeen Reynoldsilta irtosi muun muassa tällaisia kommentteja BT Sportin haastattelussa, jonka brittilehti The Guardian on julkaissut verkkosivuillaan:

"En usko, että minulla on enää sydäntä. Luulen, että se on lyönyt jo kaikki lyöntinsä.”

”En ole nähnyt mitään tällaista koskaan aiemmin.”

”En oikeastaan osaa sanoa, mitä tapahtui.”

”Tällaista draamaa ei ole missään hiton elokuvassa.”

Mitä siis tapahtui?

Wrexham voitti ottelun 3–2 erittäin dramaattisten käänteiden jälkeen.

Notts County meni ottelussa 1–0-johtoon, kun ensimmäisen puoliajan lisäaika oli edennyt jo neljännelle minuutille. Toisella puoliajalla Wrexham nousi ensin 2–1-johtoon, Notts County tasoitti ja 78. minuutilla Wrexham iski loppulukemat.

Draama ei kuitenkaan ollut vielä tässä. Kun erotuomarin määräämää lisäaikaa oli pelattu kuusi minuuttia, Notts County sai rangaistuspotkun. Wrexhamin 40-vuotias maalivahti Ben Foster kuitenkin torjui.

Foster ehti jo lopettaa pelaajauransa, mutta Wrexham kutsui hänet tuuraamaan kevätkaudella loukkaantunutta ykkösmaalivahtiaan Rob Laintonia.

Wrexhamin maalivahti Ben Foster oli yksi ottelun avainhahmoista.

Wrexhamilla on nyt voiton myötä 103 pistettä ja kakkosena olevalla Notts Countylla 100 pistettä. Sarjakolmonen on kaksikosta kaukana: Wokingilla on 76 pistettä.

Wrexhamilla on jäljellä vielä neljä ottelua ja Notts Countylla kolme. Wrexhamille riittää varmuudella nousuun kaksi voittoa ja yksi tasapeli jäljellä olevista otteluista.

Kansallisesta liigasta vain ykkönen nousee suoraan neljännen sarjatason Kakkosliigaan eli alimmalle Englannin liigatasolle. Reynolds arvostelikin ottelun jälkeen rajua sarjajärjestelmää.

”Molempien seurojen pitäisi nyt yhdessä juhlia nousua.”