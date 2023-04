Robert Lewandowski toivoo pääsevänsä pelaamaan yhdessä Lionel Messin kanssa.

Jalkapalloikoni Lionel Messin tulevaisuudesta on spekuloitu viime aikoina, sillä hänen sopimuksensa ranskalaisseura PsG:n kanssa päättyy kesällä ja Messi on saanut jopa vihellyskonserttia PsG-faneilta viime aikoina. Messin ex-seura Barcelona on ilmaissut haluaan tuoda suuri poikansa takaisin ”kotiin”, ja Barcan puolalainen tähtihyökkääjä Robert Lewandowski on hänkin yhtä innoissaan.

”Messi kuuluu Barcelonaan, ja jos hän palaa, se olisi jotain aivan mahtavaa”, Lewandowski hehkuttaa.

”Tiedämme, että hänen paikkansa on täällä Barcelonassa. En tiedä mitä tuleman pitää, mutta toivon, että ensi kaudella voimme pelata yhdessä.”

Barcelonan kaikkien aikojen maalikunkku Messi, 35, jätti varhaisteinistä asti edustamansa Barcelonan kovan kohun saattelemana vuonna 2021, kun seuralla ei ollut varaa uusia tähtensä sopimusta. Kahdessa viime Barcan pelissä seuran fanit ovat laulaneet Messin nimeä ottelun 10. peliminuutilla – Messin numero Barcelonassa oli 10.