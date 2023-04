”En ole palaamassa maailmanmestariksi.”

Ralliautoilun kaksinkertainen maailmanmestari Marcus Grönholm palaa WRC-auton rattiin toukokuun lopulla, kun Italiassa ajetaan Mythical Cars Rally -kisa. Uuden rallin järjestäjät kertoivat asiasta tiistaina.

Grönholm, 55, ajaa pohjoisessa Italiassa kisattavassa seitsemän etapin ja 78 kisakilometrin asfalttirallissa kakkoskuljettajanaan Timo Rautiainen, joka oli Grönholmin kartturina maailmanmestaruusvuosina 2000 ja 2002. A-ryhmän ja WRC:n vuosien 1994–2021 autoille avoin Mythical Cars Rally kisataan 26.–27. toukokuuta.

Kisa on Grönholmille ensimmäinen sitten Ruotsin MM-rallin talvella 2019. Toukokuussa Italiassa alla on Subaru Impreza WRC08 -auto.

”Siitä on vähän aikaa, kun olen ajanut [kilpaa]. Tärkeintä minulle on pitää vähän hauskaa, ei sen kummempaa. En halua ihmisten odottavan minulta suuria, en ole palaamassa maailmanmestariksi. Enkä aja kuin idiootti”, Grönholm sanoo.

Mestarin houkutteli mukaan Mythical Cars Rallyn neuvonantajana toimiva pitkän linjan rallivaikuttaja Andrea Adamo.

”Faneja on paikalla paljon, ja yritän antaa heille viihdettä ja nauttia heidän kanssaan tästä. Subarulla ajaminen on ehkäpä hyvä ajatus Andrealta. No okei, minulla on jotain kokemusta tuosta autosta, muttei niin paljon. Jos ajaisin [mestaruusvuosien ajokkia] Peugeot 206 WRC:tä, ehkä houkuttelisi ajatella että on taas vuosi 2002 – ja voisin taas puskea ihan täysillä”, Imprezaa muutamaan otteeseen urallaan ajanut Grönholm toteaa.