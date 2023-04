Entinen Saksan maajoukkueen keskikenttäpelaaja Mesut Özil on tunnettu ystävyydestään Turkin presidentin kanssa.

Muutamat turkkilaismediat ovat uutisoineet, että entinen Saksan jalkapallomaajoukkueen tähtipelaaja Mesut Özil olisi nousemassa Turkin parlamenttiehdokkaaksi presidentti Recep Tayyip Erdoğanin AKP-puolueessa.

Turkin presidentin- ja parlamenttivaalit pidetään 14. toukokuuta.

Myös brittilehti The Times on uutisoinut aiheesta. Sen sijaan saksalainen Die Welt uskoo, että kyseessä on väärä tieto.

Myös Die Welt aiemmin uutisoi Özilin mahdollisesta ehdokkuudesta, mutta saksalaismedian mukaan AKP:n sunnuntaina julkaisemalla ehdokaslistalla ei olisi Öziliä. Myöskään Turkin valtamedioiden Hürriyetin ja Milliyetin julkaisemilla nimilistoilla ei ole Öziliä.

Huhut Özilin ehdokkuudesta nousivat, kun Erdoğan äskettäin ilmoitti ehdokkaiden joukkoon tulevan yllätyksiä, myös urheilun puolelta.

Özilin ehdokkuus juuri AKP:ssä ei olisi yllätys, sillä hän on Erdoğanin ystävä. Erdoğan oli myös Özilin häissä bestmanina.

Özil on syntynyt Gelsenkirchenissä, mutta hänen sukujuurensa ovat Turkissa. Hänen vaimonsa Amine Gülse on ruotsalais-turkkilainen. Hän on suosittu näyttelijä Turkissa ja valittu Miss Turkiksi vuonna 2014.

Özil oli voittamassa Saksalle jalkapallon MM-kultaa vuonna 2014. Seuratasolla hän edusti muun muassa Real Madridia ja Arsenalia.