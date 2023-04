Manchester Unitedin myynti on venymässä ainakin kesään asti.

Kannattajat vaativat Glazerin perheen poistuvan Manchester Unitedista. Viime lauantain ottelussa Old Traffordilla oli Glazerit ulos -lakana.

Jalkapallon Englannin Valioliigassa pelaavan Manchester Unitedin myynnistä on tulossa vielä uusi, kolmas tarjouskierros, kertoo muun muassa uutistoimisto AFP ja useat brittimediat.

Kolmannen kierroksen tarjoukset pitää jättää huhtikuun loppuun mennessä. BBC arvioi, että uusi tarjouskierros viivästyttää mahdollisten kauppojen tekemistä.

Alunperin tavoite oli saada sopimukset tehtyä kauden päätteeksi, mutta nyt sitä pidetään epätodennäköisenä.

Toisella kierroksella maaliskuussa tarjouksen jättivät ainakin qarilainen pankkiiri, šeikki Jassim bin Hamad al-Thani, brittiläinen miljardööri Jim Ratcliffe ja suomalainen liikemies Thomas Zilliacus.

Lisäksi useiden tarjousten arvioidaan saapuneen viime viikkojen aikana.

Tarjoukset poikkeavat merkittävästi toisistaan. Šeikki Jassimin tarjous on viisi miljardia puntaa 100-prosenttisesta omistuksesta.

Radcliffe ostaisi osakkeista 69 prosenttia. Zilliacuksen sijoittajaryhmä tavoittelee myös 69 prosentin osuutta, mutta kaupan jälkeen puolet osakkeista myytäisiin seuran kannattajille.

Yhdysvaltalainen Glazer-perhe osti vuonna 2005 Manchester Unitedin 790 miljoonalla punnalla (reilulla 900 miljoonalla eurolla), mutta nyt hinnan uskotaan nousevan lähelle kuutta miljardia puntaa.

Se olisi korkein hinta, mitä urheiluseurasta on koskaan maksettu.

Zillacuksen mielestä kolmatta tarjouskierrosta ei olisi tarvita.

”Unitedin tähden toivottavasti se [kolmas kierros] ei ole totta. Siellä on jo kolme vakavaa tarjousta. Neuvotelkaa heidän kanssaan kasvokkain, kunnes sopimukseen on päästy. Tämä on kestänyt jo liian pitkään”, Zilliacus kirjoitti Twitterissä.

Glazerit ovat kiinnostuneita myymään seuran, sillä he ovat erittäin epäsuosittuja Manchester Unitedin kannattajien keskuudessa. Otteluissa on jatkuvasti ”Glazers Out” -lakanoita.