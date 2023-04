Michaela Meijerilla on naisten seiväshypyn Ruotsin ennätys 483 vuodelta 2020. Hän oli viides vuoden 2016 yleisurheilun EM-kilpailuissa.

Seiväshyppääjä Michaela Meijer on herättänyt Ruotsissa kunnioitusta rohkeudellaan, kun hän on kertonut sosiaalisessa mediassa lapsuuden traumastaan.

Meijer paljasti Instagramissa, että hänet raiskattiin lapsena.

Hän teki paljastuksensa siksi, että haluaa auttaa raiskauksen tai muun seksuaalisen hyväksikäytön uhreja.

”Jaan tämän rikkoakseni hiljaisuuden, jotta et tuntisi oloasi yksinäiseksi ja jotta tiedät, että apua ja tukea on saatavilla”, Meijer kirjoitti Instagramissa.

Meijer, 29, kertoo olevansa onnekas, että hänellä on ympärillään ihmisiä, jotka ovat auttaneet häntä murtamaan raiskauksen aiheuttaman hiljaisuuden ja päästämään "demoninsa ulos".

"Kun olin pieni, minut raiskattiin. Se ei tapahtunut pimeällä kujalla tai tuntemattoman tekemänä. Sen teki joku, jonka kaikki ympärilläni olleet tunsivat”, Meijer muistelee.

Poliisiraportti kertoi törkeästä lapsenraiskauksesta. Oikeudenkäyntiä ei ehditty järjestää, koska raiskaaja kuoli ennen kuin oikeusprosessi saatiin päätökseen.

Meijerin mukaan hän oli tapauksesta pitkään hiljaa, jotta ei satuttaisi läheisiään.

”Vahinko oli kuitenkin jo tehty, lapselle. Kenenkään, varsinkaan pienen lapsen, ei pitäisi joutua käymään läpi tällaista.”

Muun muassa Ruotsin yleisurheilumaajoukkueen johtaja Kajsa Bergkvist on kehunut Meijeria tämän osoittamasta rohkeudesta.

”Olen erittäin vaikuttunut Michaelan rohkeudesta. Hän on soturi, joka on noussut kauheasta tilanteesta. On erittäin tärkeää, että uskallamme puhua tällaisesta”, Bergkvist sanoo.

Meijerilla on naisten seiväshypyn Ruotsin ennätys 483 vuodelta 2020. Hänellä on seipään arvokisoista kaksi hopeaa nuorten MM-kilpailuista ja alle 23-vuotiaiden EM-kilpailuista.

