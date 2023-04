Suomea on jalkapallomaana pidetty eräänlaisena halpahallina, josta voi tehdä halvalla hyviä löytöjä. On erittäin hyvä, että Honka on pyrkinyt hilaamaan siirtosummia korkeammalle, kirjoittaa HS:n urheilutoimittaja Ari Virtanen.

Kaikki Veikkausliiga-seurat tavoittelevat pelaajamyyntejä ulkomaille, mutta harva seura onnistuu siinä vuodesta toiseen. FC Honka on nyt hyvä esimerkki siitä, miten rekrytointistrategia rupeaa tuottamaan tulosta.

Veikkausliigan seuroista Honka on ehkäpä parhaiten onnistunut pelaajamyynneissä kahden viime vuoden sisällä, kun tarkastellaan pelaajamyynneistä saatuja tuloja.

Neljän viime siirtoajan sisällä Honka on myynyt kahdella miljoonalla eurolla pelaajia, kertoo Hongan manageri Hexi Arteva. Kuluneen talven siirtoaika oli Hongalle jättimenestys, kun Rui Modesto siirtyi ensin Ruotsiin AIK:hon ja kauden alun kynnyksellä Agon Sadiku myytiin Norjaan Rosenborgiin.

”Talven siirtoajan siirtosummien kiinteä arvo on miljoonan luokkaa”, Arteva sanoo.

Hän lisää, että noista kahdesta siirrosta voi tulla myöhemmin puoli miljoonaa euroa lisää, mikäli tietyt ehdot täyttyvät.

Kun huomioidaan kaikki siirrot alkaen kesästä 2021, on Honka myynyt pelaajia noin kahdella miljoonalla eurolla.

Arteva kertoo, että Honka sai Niklas Pyyhtiän siirrosta Bolognaan yli puoli miljoonaa euroa, ja lisäbonusten ansiosta siirron kokonaisarvo voi olla lopulta lähemmäs miljoona euroa. Lisäksi Honka on myynyt akatemiapelaajia esimerkiksi Italiaan.

Niklas Pyyhtiä Pikkuhuuhkajien harjoituksissa Eerikkilän urheiluopistolla toukokuussa 2021.

Miksi Honka on sitten onnistunut siirroissa?

Ensinnäkin se on tehnyt organisaatioonsa hyviä henkilörekrytointeja, kuten urheilutoimen­johtajaksi palkatun kokeneen Petri Vuorisen.

Kauden 2020 jälkeen Hongassa tehtiin päätös nuorentaa joukkuetta selvästi ja hankkia ulkopuolelta pelaajia, joilla on jälleenmyyntiarvoa. Pyyhtiä tuli TPS:stä, Modesto Portugalista ja Sadiku HJK:n organisaatiosta.

Avainasemassa on tietenkin se, että Hongassa on annettu nuorille pelaajille mahdollisuus ottaa peliaikaa, jos he ovat sen arvoisia. Sen seurauksena Hongasta on tullut nuoria pelaajia ja heidän agenttejaan kiinnostava organisaatio.

Mallia Honka on hakenut Tanskasta FC Nordsjællandista, joka on eurooppalaisista pääsarjaseuroista antanut eniten peliaikaa alle 20-vuotiaille pelaajille. Samalla Honka haluaa menestyä kilpailuissa.

Honka on luonut myös kevään kansainvälisistä harjoituspeleistä eräänlaisen näyteikkunan.

Suomea on jalkapallomaana pidetty eräänlaisena halpahallina, josta voi tehdä halvalla hyviä löytöjä. On erittäin hyvä, että Honka on pyrkinyt hilaamaan siirtosummia korkeammalle tasolle. Petri Vuorisen mukaan suomalaisen jalkapallon arvostuksen pitää näkyä myös siirtosummissa.

”Sanon sen ääneen ulkomaisille seuroille, että minulla on vastuu suomalaisesta jalkapallosta. He ymmärtävät sen kyllä”, Vuorinen sanoo.

Suomalaiset agentit näkevät jonkinlaisena uhkakuvana nähdään se, että ulkomaisten seurojen kiinnostus siirtyisi muihin maihin, jos Suomessa pelaajien hinnat nousisivat liikaa. Sillä tasolla ei vielä olla.

Onnistumiset aiheuttavat haasteita. Se näkyi maalittomaan tasapeliin päättyneessä SJK-ottelussa, kun varsinainen hyökkääjä puuttui tyystin Hongan avauksesta. Honka on pelannut nyt 180 minuuttia liigaa tekemättä maalia.

Sadikun korvaaja Juan Alegría ja Modeston korvaaja Clésio Baúque ajetaan sisään joukkueeseen pikku hiljaa.