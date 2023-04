Snooker on parrasvaloissa lauantaista lähtien, kun Sheffieldin Crucible-teattarissa alkaa MM-kisat. Himoitusta mestaruudesta kamppailee 32 pelaajaa, joista 16 on jo käynyt läpi kymmenen päivää kestäneet karsinnat.

Suoraan MM-kisoihin pääsee vain 16 sijoitettua pelaajaa. Heidän ensimmäisen kierroksen vastustajansa tulevat karsinnoista. Ensimmäisen kierroksen otteluparit arvottiin torstaina.

Karsinnat ovat oma maailmansa. Niitä ei pelattu Crucible-teatterissa vaan reilun neljän kilometrin päässä Englannin urheiluinstituutissa, johon oli sijoitettu kahdeksan snookerpöytää ”pieniin koppeihin”, kuten Eurosport asian ilmaisee. Karsinnoista oli kaukana MM-kisojen kimallus,.

Mark Davis kuvattuna maaliskuussa

Karsinnat eivät ole kaikille pelaajille pelkät MM-karsinnat, vaan se on myös viimeinen oljenkorsi seuraavan kauden ammattilaiskiertueelle.

Rajuimman kohtalon koki englantilainen Mark Davis, 50, jolla on ollut peräti 32 vuotta putkeen ammattilais­kiertuekortti. Jotta hän olisi uusinut korttinsa, hänen olisi pitänyt selviytyä MM-kisoihin.

Davis pääsi karsintojen viimeiselle, neljännelle kierrokselle hyvää ystäväänsä Joe Perryä vastaan. Erätilanne oli tasan 9–9 ja voittoon vaadittiin kymmenen erää. Ratkaiseva erä näytti menevän Davisille, sillä pöydällä oli enää pinkki ja musta pallo, ja Davisille riitti pinkin pussittaminen. Pinkki oli hyvässä linjassa kulmapussiin: Davis epäonnistui.

Tämän jälkeen Perry pussitti ensin pinkin pallon ja lopuksi melko vaikealla lyönnillä mustan pallon. Kun musta meni pussiin, Perry näytti siltä kuin olisi hävinnyt ottelun.

”Tulin pöydän ääreen [Davisin epäonnistumisen jälkeen] ja tunsin oloni fyysisesti sairaaksi hänen puolestaan. Se oli kamala tunne. Hän on ollut pitkään paras ystäväni. Tunsin itseni sairaaksi ja pussitin loistavasti pinkin ja mustan”, Perry totesi wst.tv:lle.

Perry sanoi, että aiemmin ottelun aikana häntä ei ollut häirinnyt dramaattinen tilanne eli se, että tappio pudottaisi Davisin ammattilaiskiertueelta.

”Se ei ollut tullut mieleeni kertaakaan, kunnes tuo pöydän tyhjennys tapahtui. Sen on täytynyt iskeä häneen kuin tonni tiiliä, koska se löi minuunkin. Eihän sillä minulle ole väliä, mutta hänelle on, joten sen on täytynyt olla kamalaa.”

Perry itse on edellisen kerran selviytynyt MM-kisoihin vuonna 2018. Neljällä edellisellä kerralla hän on pudonnut karsintojen ensimmäisellä kierroksella.

Davis on pelannut pitkän ammattilaisuran, mutta suuret voitot ovat jääneet väliin. Hän on yhden kerran, vuonna 2018, selviytynyt rankingturnauksen finaaliin. Sitä ennen Davisista sanottiin, että hän on maailman paras pelaaja, joka ei ole koskaan ollut loppuottelussa.

Karsinnoissa oli mukana myös muun muassa paluun ammattilaisotteluihin tehnyt seitsemänkertainen maailmanmestari Stephen Hendry. Hän putosi heti karsintojen avauskierroksella James Cahilille selkeästi erin 4–10.

Karsintoihin osallistui naisten rankinglistan parhaat neljä pelaajaa: Mink Nutcharut, Reanne Evans, Ng On Yee ja Rebecca Kenna. Jokaisen tie nousi pystyyn karsintojen avauskierroksella.

Miten karsintojen kautta MM-kisoihin päässeet ovat menestyneet MM-pöydissä?

MM-kisat on pelattu 46 vuoden ajan Cruciblessa ja vain kaksi kertaa karsija on noussut maailmanmestariksi. Terry Griffiths onnistui vuonna 1979 ja Shaun Murphy vuonna 2005.

Mitä MM-kisoissa on odotettavissa?

Suurin huomio kiinnittyy maailmanlistan ykköseen ja seitsemänkertaiseen maailmanmestariin Ronnie O’Sullivaniin. Jos O’Sullivan onnistuu uusimaan viime vuoden mestaruutensa, hänestä tulee ainoa pelaaja, joka on voittanut kahdeksan MM-kultaa.

O’Sullivanille MM-kullan uusiminen peräkkäisinä vuosina ei ole ollut kovinkaan helppoa, sillä hän onnistunut siinä vain kerran (mestaruudet vuosina 2012 ja 2013).

O’Sullivan joka tapauksessa tekee yhden ennätyksen saapuessaan lauantaina kello 12 Suomen aikaa ensimmäisen kierroksen otteluunsa Kiinan 23-vuotiasta Pang Junxua vastaan. Kukaan ei ole aiemmin osallistunut MM-kisoihin 31 kertaa peräkkäisinä vuosina.

O’Sullivan ja Pang ovat aiemmin kohdanneet vain kerran – ja Pang (nykyisin maailmanlistan 35.) voitti tuon ottelun viime vuonna Mestaruusliigassa (Championship League) erin 3–1.

Turnauksessa kakkoseksi on sijoitettu Englannin Mark Selby, nelinkertainen maailmanmestari. Hän kohtaa avauskierroksella Englannin Matthew Seltin, jonka ranking on 29:s. Viime vuoden finalisti ja vuoden 2019 maailmanmestari Judd Trump (sijoitettu viidenneksi) kohtaa ensimmäisellä kierroksella skotlantilaisen Anthony McGillin (ranking 21:s).

MM-turnauksen 32 pelaajasta 17 on englantilaisia. Toiseksi eniten pelaajia on Kiinasta, viisi.

Maailmanmestarin nimi ja 500 000 punnan (noin 570 000 euroa) voittaja on selvillä maanantaina 1. toukokuuta.

Snookerin MM-kisat lauantaina 15. huhtikuuta alkaen. Kutonen, Eurosport ja Discovery+ näyttävät turnauksen otteluita.