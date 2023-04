Suomen naisten A-maajoukkueessa tällä viikolla debytoinut TiPS-kasvatti Oona Siren hakee alkavalta kaudelta jättimenestystä.

Jalkapallon Kansallinen liiga alkaa perjantaina tuttujen ennakkosuosikkien johdolla.

Kaksi edellistä mestaruutta voittanut Kuopion Palloseura ja sen sarjakauden alla Kansallisen cupin loppuottelussa päihittänyt Helsingin Jalkapalloklubi ovat tänäkin vuonna suurimmat voittajakandidaatit.

Yksi kauden seuratuimpia pelaajia on KuPSin keskikentän Oona Siren, joka päätti kuopiolaisten onneksi jäädä hallitsevan Suomen mestarin riveihin yhdessä kaksoissiskonsa Emmi Sirenin kanssa.

Viime kaudella Kansallisen liigan syöttöpörssin 14 maalisyötöllään voittanut Siren nousi jo syksyllä ensimmäistä kertaa Suomen A-maajoukkuerinkiin, mutta ensimmäiset peliminuutit Tikkurilan Palloseuran kasvatti sai pääsiäismaanantain harjoitusmaaottelussa Slovakiaa vastaan, jossa hän pelasi reilun tunnin.

”Olihan se tosi iso juttu. Aina olen halunnut A-maajoukkueessa pelata, joten oli siistiä päästä kentälle tekemään debyytti. Jonkin aikaa olin sitä jo odottanutkin”, Siren kertoo.

Helmarien ex-päävalmentaja Anna Signeulin aikakaudella KuPS-pelaajat jäivät kerta toisensa jälkeen maajoukkueen ulkopuolelle, mutta Marko Salorannan johtaman uuden valmennustiimin myötä baana on ollut auki.

Sirenin sisarusten lisäksi viime kauden kupsilaisista maajoukkueeseen ovat nousseet Emma Peuhkurinen ja Nanne Ruuskanen, jotka jatkavat nyt uraansa ulkomailla.

”Huomaa, että siellä on nyt alkanut kokonaan uusi projekti ja kaikki on täynnä motivaatiota. Kilpailu on kovaa, mutta oma tavoitteeni on vakiinnuttaa paikka pelaavasta kokoonpanosta”, 22-vuotias Siren huomauttaa.

Sirenin ensimmäinen kausi KuPSissa oli täynnä menestystä. Kuopiolaiset valloittivat Kansallisen liigan mestaruuden ja taistelivat itsensä lähelle historiallista Mestareiden liigan lohkopaikkaa. Suomen cupissa tuli pettymys, kun KuPS putosi jo puolivälierissä.

”Itselle ensimmäinen mestaruus oli iso juttu, ja pääsimme pelaamaan ensimmäistä kertaa Mestareiden liigan paikasta. Joukkue menestyi tosi hyvin, mutta kaudesta jäi sopivasti hampaankoloon.”

Sirenillä oli kysyntää ulkomaita myöten, mutta hän päätti jäädä vielä Kuopioon. Keskikenttäpelaaja ihastelee seuran resursseja, jotka mahdollistavat ammattimaisen arjen.

”Suurin osa pystyy pelaamaan ammatikseen ja treenejä on myös aamuisin. Pitkään mietin, olisiko oikea aika ottaa steppi ulkomaille, mutta lopulta päätös jäädä oli aika helppo.”

”Tavoitteena on mestaruuden uusiminen ja Suomen cupin voittaminen, jota KuPS ei ole aikaisemmin voittanut. Europeleistä haluamme nyt sen lohkovaiheen paikan”, Siren lataa.

KuPSin päävalmentaja Ollipekka Ojala luonnehtii Sireniä rauhalliseksi persoonaksi sekä kentällä että sen ulkopuolella. Rauhallisuus näkyy pallonkäsittelyssä ja monipuolisessa syöttötaidossa. Suurimmat kehityskohdat löytyvät rohkeudesta tuoda itseään esille.

”Lajitaidot ovat jo ihan kansainvälistä tasoa. Vielä viime kaudella hän oli aika ujo, eikä englanninkielisissä palavereissa juuri puhunut, mutta siinä on menty jo paljon eteenpäin tänä talvena”, Ojala kertoo.

Siren tunnistaa itsensä päävalmentajan kuvauksesta ja lisää siihen vielä muutaman kohdan, missä hän haluaa olla parempi.

”Kaksinkamppailuissa ja pääpelaamisessa haluan olla vahvempi. Myös pelinopeudessa on vielä kehitettävää”, Siren päättää.