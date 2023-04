Marcus Grönholm välitti osanottonsa Craig Breenin omaisille.

Irlantilaisen rallikuljettajan Craig Breen kuolema järkyttää rallimaailmaa.

Breen, 33, oli testaamassa Hyundain Rally1-autoa ensi viikolla ajettavaa, kauden neljättä MM-rallia varten.

Onnettomuus sattui pääkaupunki Zagrebista hieman pohjoiseen, Loborin kylässä klo 12.40. Breenin ohjaama auto suistui oikealle kääntyvässä mutkassa hieman ulos tieltä ja törmäsi puiseen aitaan, joka tunkeutui sisään autoon vasemmasta etukulmasta. Breen kuoli välittömästi, mutta kyydissä istunut henkilö säilyi vahingoittumattomana.

Craig Breen kuoli torstaina Kroatiassa.

Tapaus on erittäin murheellinen koko ralliyhteisölle. Rallin huipputasolla viimeisin kuolemaan johtanut turma tapahtui vuonna 2005, kun kartanlukija Michael Park menehtyi Walesin rallissa.

Kohtalon ivaa on se, että Breenin kartanlukija Gareth Roberts kuoli IRC-rallisarjaan kuuluneessa Targa Florio -rallissa vuonna 2012. Tuolloinkin auton sisään työntyi metallinen kaide, joka surmasi kartanlukijan välittömästi.

Tunteikas ja elämäniloinen Breen suri kovasti ystävänsä poismenoa, mutta koki lopulta saman kohtalon.

Tapaus herätti heti valtaisan osanoton ja ihmettelyjen tulvan kotimaisten rallinimien keskuudessa. Rallin kaksinkertainen maailmanmestari Marcus Grönholm oli tiedosta hämillään.

”Mitä tuohon voi sanoa? Todella ikävä juttu. Pienemmissä kisoissa on ollut pahoja onnettomuuksia, mutta huipulla on luultu, että on turvallista. Olen todella pahoillani Breenin omaisten puolesta. En häntä sillä tavalla tuntenut, vaikka muutaman kerran juttelimmekin”, Grönholm sanoi.

Marcus Grönholm häkeltyi kuullessaan Craig Breenin kuolemasta.

Hyundain Rally2-autolla kilpaileva Teemu Suninen oli juuri palannut parin tunnin treenilenkiltä polkupyörällään Tallinnassa, kun vastaanotti suru-uutisen.

”Tosi ikävää. Viime kausi oli Breenille vaikea, mutta nyt palaset loksahtivat hänellä kohdalleen. Elämä osaa synkästi yllättää”, Suninen totesi hiljaisena.

Suninen kilpailee seuraavan kerran Portugalin MM-rallissa toukokuussa.

”Ralleihin starttaamisessa tunteet ovat enemmänkin jännitystä. Riskit on hyväksyttävä silloin, kun rattiin istuu. Jos alkaa pelottaa, on parempi pysyä kotona.”