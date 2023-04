Pelicans ansaitsi finaalipaikkansa, mutta sen voiton myötä seurat menettävät yhteensä satoja tuhansia euroja, kirjoittaa HS:n toimittaja Mikko Pajala.

Kaikki oli kuin täydellisesti valmisteltuna sille, että jääkiekon Liigan kausi huipentuisi Tampereen paikallisfinaaleihin.

Tapparan ja Ilveksen oli tarkoitus pelata maan uusimmassa areenassa paras seitsemästä -finaalisarja Suomen mestaruudesta. Ne kuuluivat sarjan kärkijoukkueisiin läpi kauden: runkosarjan loputtua Tappara oli sijalla 1, Ilves heti perässä toisena.

Pelicansia ei paikallisfinaalihöpinä kiinnostanut.

Altavastaaja kukisti Ilveksen välierissä jopa hämmentävän selvästi voitoin 4–2. Kauden suurin yllättäjäjoukkue on nyt varmistanut jo vähintään SM-hopeamitalit.

Päävalmentaja Tommi Niemelän joukkue on kiistatta ansainnut paikkansa finaaleissa, päihittihän se ennen Ilvestä puolivälierissä laadukkaassa ottelusarjassa jo sinnikkään Kalpankin. Pelicansin melko nuoresta ja nimettömästä joukkueesta on otettu irti maksimaaliset tehot.

Niemelä on myös osoittanut, että menestyvä valmentaja voi myös hymyillä. Nykyaikainen valmennusote näkyy Pelicansin yleisilmeessä.

Liigalle ja kotimaiselle kiekolle Pelicansin finaalipaikka oli kuitenkin vääjäämättä pettymys.

Tampereen paikallisfinaalit olisivat olleet todellista kiekkohurmosta. 12 700-paikkainen areena olisi ollut kerta toisensa jälkeen loppuunmyyty, ja koko Suomen katseet olisivat kohdistuneet Liiga-kiekkoon.

Liiga on ollut viime vuodet positiivisessa nosteessa. Peli kaukalossa on fiksua ja laadukasta. Nokia-areena on luonut kahdelle kärkijoukkueelle fantastiset puitteet, ja Tampereen kiekkobuumin positiivista vaikutusta on levinnyt muuallekin. Lisäksi KHL:n nykytilan vuoksi Suomessa nähdään aiempaa kovempia tähtiä.

Pelicans tarjoaa ihan kivan altavastaajatarinan, mutta valtavaa kansallista mielenkiintoa sellainen ei herätä. Lisäksi konkreettisena uhkana on, että voittamattomalta vaikuttanut Tappara osoittautuu nopeasti sellaiseksi myös finaaleissa.

Ero näkyy myös suoraan seurojen pankkitileillä. Välieristä eteenpäin pudotuspelien lipputulot jaetaan sijoituksen mukaan porrastetusti kaikille pudotuspeleihin eteneville joukkueille.

Finaalien lipputuloista pääsevät siis nauttimaan kymmenen kärkijoukkuetta. Nyt tuosta kokonaispotista tulee huomattavasti pienempi.

Uusimman tarkastuslaskennan jälkeen Lahden Isku-areenan kapasiteetiksi paljastui 4 403 katsojaa. Nokia-areenassa oli runkosarjan paikallisotteluissa 12 700 katsojaa.

Erotus on siis 8 297 paikkaa – yli Helsingin jäähallin verran.

Jos myymättä jäävän lipun keskihinnaksi laskee vaikka 30 euroa, jäisi jokaisessa Pelicansin isännöimässä finaalissa lipputuloja saamatta vajaan neljännesmiljoonan.

Mikäli sarja venyisi kuuteen otteluun, olisi ero jo noin 750 000 euroa. Tappio vain kasvaa, jos Tapparan kaikki kotipelit eivät vedä Tampereen areenaa täyteen.

Vaikka yhdenkään seuran taloutta ei Pelicansin finaalipaikka kaada, olisivat ”ilmaiset” kymmenettuhannet eurot taatusti maistuneet.