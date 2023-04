Skotlantilainen Bosi onnistui kiipeämään loviisalaisen siirtolohkareen päälle.

Skotlantilainen kiipeilijä William Bosi on onnistunut tavoitteessaan kiivetä maailman vaikeimmaksi kiipeilyreitiksi tituleeratun loviisalaisen siirtolohkareen päälle.

”Mikä uskomaton matka. Paljon kiitoksia tuesta”, Bosi kirjoitti perjantaina iltapäivällä Instagram-tililleen.

Burden of Dreams -nimellä tunnetun lohkareen oli ennen Bosia onnistunut valloittamaan vain suomalaiskiipeilijä Nalle Hukkataival.

Lue lisää: Kiipeilijä Nalle Hukkataipaleella ei ole ollut kymmeneen vuoteen pysyvää kotia – Nyt hän kiipesi maailman vaikeimman boulder-reitin

Nalle Hukkataival määritteli noin neljän metrin korkuisen boulderreitin vaikeudeksi 9A. Burden of Dreams oli aikanaan ensimmäinen kyseisen vaikeusasteen saanut reitti.

Reitin nyt noussut Bosi kirjoittaa Instagramissa pitävänsä Hukkataipaleen arviota oikeana. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että Burden of Dreams on koko maailmassa ensimmäinen boulderkiipeilyreitti, jonka vaikeudeksi on vahvistetusti arvioitu 9A.

Boulderkiipeily eli boulderointi tarkoittaa, että kiipeily tehdään matalissa korkeuksissa ja ilman suojavälineitä. Reitin alla on patjoja pehmentämässä putoamisia.